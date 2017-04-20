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Президент: талантов не хватает, которым надо заплатить

21.04.2017 12:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. В стране всегда будут поддерживаться одаренные личности, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, обращаясь к белорусскому народу и Национальному собранию с ежегодным посланием. Однако, по его словам, таковых в Беларуси немного.

Президент: талантов не хватает, которым надо заплатить
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Неправда, что у нас нет денег поддержать талантливых людей. Скажу честно, может, кому-то не понравится: талантов не хватает, которым надо заплатить. Давайте этих людей, мы будем их поддерживать. Но только талантливых", — сказал он.

Лукашенко признался, что за 20 лет президентства никогда не "кидал подачки интеллигенции, тем самым ее уничтожая".

"Положи на стол результат, получи и деньги, и признание. И так должно быть всегда. Для талантливого человека деньги — не главное. Важно признание", — резюмировал он.

Глава государства напомнил, что в этом году на полоцкой земле пройдет праздник письменности. В этот раз торжество будет носить символичный характер: оно будет приурочено 500-летию с момента выхода первой книги Франциска Скорины.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заметил, что для талантливого человека деньги – не главное.

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