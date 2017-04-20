МИНСК, 21 апр — Sputnik. Действия администрации президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство, заявил в пятницу президент США Александр Лукашенко в ходе пятничного послания народу и Национальному собранию.

По его словам, все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США.

"Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру. Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает", — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в ходе посещения предприятия "Речицадрев" в середине апреля выразил сожаление в связи с ракетными ударами США по авиабазе в Сирии. Глава государства отмечал, что агрессивная внешняя политика Штатов — не тот путь.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в этом официальный Дамаск. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли такое оружие, а весь химический арсенал был вывезен из страны.

В свою очередь США, проигнорировав призыв России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.