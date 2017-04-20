﻿ Лукашенко: действия администрации Трампа вызывают тревогу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: действия администрации Трампа вызывают тревогу

21.04.2017 15:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Действия администрации президента США Дональда Трампа вызывают беспокойство, заявил в пятницу президент США Александр Лукашенко в ходе пятничного послания народу и Национальному собранию.

По его словам, все более отчетливо проступают контуры внешней политики новой администрации США.

Лукашенко: действия администрации Трампа вызывают тревогу
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: НАТО размещает войска в Польше, а нам запрещает Запад-2017

"Последние действия в Сирии, рост напряженности на Корейском полуострове вселяют, скорее, тревогу по поводу того, преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь пытаться диктовать свою волю остальному миру. Искренне надеюсь, что разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает", — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в ходе посещения предприятия "Речицадрев" в середине апреля выразил сожаление в связи с ракетными ударами США по авиабазе в Сирии. Глава государства отмечал, что агрессивная внешняя политика Штатов — не тот путь.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в этом официальный Дамаск. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли такое оружие, а весь химический арсенал был вывезен из страны.

В свою очередь США, проигнорировав призыв России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства выразил надежду, что "разум в действиях всех геополитических игроков на сей раз возобладает".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Президент: талантов не хватает, которым надо заплатить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика