Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Выступление главы государства состоялось во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

На мероприятие были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.



Отношения Беларуси с Россией традиционно носят особый стратегический характер

Достигнутый уровень взаимопонимания между двумя странами, доверительные личные отношения между президентами позволяют нам откровенно обсуждать все чувствительные проблемы, находить компромисс. Читать далее

Для Беларуси и России не время спорить, надо договариваться

«Не время сегодня спорить, обостряться, надо договариваться, потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят. И мы эти проблемы можем и должны решать только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко рассчитывает на новый толчок в развитии экономического сотрудничества Беларуси и Китая

«Нас радует, что на уровень всестороннего стратегического партнерства выведены отношения с Китайской Народной Республикой. Об основных наших проектах сегодня уже сказано немало. Наряду с расширением двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям мы оказываем друг другу поддержку на международной арене. У нас очень добрые, позитивно развивающиеся отношения с Китаем и его руководством», — сказал Президент. Читать далее

«Прекратите нами понукать» — Лукашенко призывает к развитию отношений с Западом без предвзятости и недоверия

Наметившийся диалог отвечает не только взаимовыгодным экономическим интересам, но и нацелен на поддержание политической стабильности в Европейском регионе. Ведь Беларусь как была, так и продолжает оставаться надежным партнером в борьбе с основными трансграничными угрозами. Читать далее

Лукашенко видит возможность появления новых линий раздела внутри и вокруг ЕС

Возьмем тот же «брэксит», ознаменовавший собой качественно новые реалии на континенте, политические и экономические последствия которых европейцам еще предстоит осмыслить. Его прямым следствием становится выработка Евросоюзом модели своего будущего устройства. Читать далее





Беларусь готова и далее содействовать проведению переговоров по конфликту в Украине

Продолжают гибнуть люди, в том числе ни в чем не повинные мирные жители. Регион фактически погружен в социальный и экономический хаос. Украина не просто наш сосед. Это братская нам страна, братский народ. Читать далее

Минск готов стать местом диалога по аналогу Хельсинкского процесса

«Подтверждаю: Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на осмысление новых правил мироустройства», — заявил глава государства. Читать далее

Беларусь должна стать одной из узловых платформ нового Шелкового пути

Наряду с мощными социально-экономическими вызовами и дисбалансами возникают и новые глобальные проекты сотрудничества с открытой архитектурой, такие как «Экономический пояс Шелкового пути». Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов. Читать далее





Наладить системную работу ЕАЭС пока не совсем получается

«Несомненно, была надежда на созданный Евразийский экономический союз. Все-таки о многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, капиталов, рабочей силы, подравнять условия хозяйствования. Оставалось только наладить системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

О безвизовом режиме: может быть расширен с учетом согласования с российскими коллегами

Читать далее





Внешнеполитическая деятельность должна способствовать построению сильной экономики

По его словам, весь смысл внешней политики Беларуси можно выразить очень просто и кратко. «Главный, неизменный принцип внешнеполитических усилий руководства страны — многовекторность и стремление решать любые проблемы дипломатическим путем», — подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко назвал приоритетным создание в Беларуси «экономики завтрашнего дня»

«Именно она является основой нашего суверенитета. Предстоит колоссальная работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Читать далее

Протекционизм в мировой экономике усложняет продвижение белорусской продукции

К примеру, Европа хоть и пошла с нами на некоторое сближение, по-прежнему не дает хода ряду белорусских изделий. Рынки стран так называемой дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Читать далее

Нынешний год приобретает особую значимость в выполнении задач пятилетки

«Необходимо наверстать упущенное и выйти на заданные параметры по итогам первых двух лет пятилетки», — заявил глава государства. Читать далее





Требуется принять меры для наращивания экспорта услуг

«До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять. Особое внимание — наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым, туристическим», — сказал белорусский лидер. Читать далее

Мы обязаны обеспечить зеленую улицу для инвесторов

«Первое, что нам нужно сделать, — изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!» — потребовал глава государства. Читать далее





Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно

Нормально работающие предприятия не надо постоянно проверять. А вот неблагонадежные, наоборот, должны находиться под пристальным надзором государства. Читать далее

Либерализировать экономику нужно настолько, чтобы не потерять управляемость

«Я хочу либерализировать настолько, чтобы не потерять управляемость. Я уже в последнее время задумываюсь, может, я отстал от жизни, может, излишне перестраховываюсь. Так вы мне подскажите, — сказал глава государства, обращаясь к парламентариям. — Документы эти (пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса. — Прим. БЕЛТА.) не подписаны, не приняты. Но если вы поддерживаете мою концепцию, что мы не должны потерять управляемость, либерализируя, то мы с вами договоримся». Читать далее

Лукашенко требует выполнения поручения по развитию Оршанского района

«Мы можем это сделать. Только надо этим заниматься. И заниматься принципиально», — подчеркнул белорусский лидер. Читать далее

В решении проблем маленьких деревень нужно идти от жизни

Читать далее

Требования ко всем ветвям власти будут только усиливаться

Мы должны показать всему миру, что мы способны функционировать как суверенное независимое государство. Если кто-то хочет подняв руки идти сдаваться — пожалуйста. Читать далее

Работа с инвесторами станет определяющей в оценке эффективности руководителей местной вертикали

«Отныне качество работы с иностранным инвестором и объем привлеченных средств будут рассматриваться как определяющие показатели эффективности руководителей всей местной вертикали. Делайте выводы», — сказал белорусский лидер. Читать далее

Самое важное — сохранить квалифицированные кадры

«Из-за неустойчивой работы предприятий на рынке труда возникла определенная напряженность. Задачи по ее минимизации поставлены. Активно идет процесс перепрофилирования убыточных производств. Одновременно организуются новые. Самое важное — сохранить квалифицированные кадры», — подчеркнул глава государства». Читать далее

Человеческий капитал в Беларуси — самая высокая ценность

Президент напомнил, что независимая Беларусь была и остается государством для народа, где все усилия власти должны быть сосредоточены на достижении главных целей — социальной справедливости, повышения качества жизни людей и их благосостояния. Читать далее

Госслужба должна стать одной из самых привлекательных

Глава государства с сожалением констатировал, что в Беларуси до сих пор не удалось поднять престиж государственной службы. «Ответственность огромная, работа на износ порой у некоторых, а стимулов не так уж и много. Необходимо сделать все возможное, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Читать далее

Лукашенко поручил госорганам активнее включаться в отбор талантливых молодых людей

«Органам госуправления, местным администрациям, руководителям предприятий и учреждений надо активнее включаться в отбор и продвижение талантливых молодых людей», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

О подходах в работе власти: мы должны уметь слушать и слышать людей

Такой подход должен быть присущ всем ветвям власти, убежден Президент. «Мы должны уметь слушать и слышать людей, которые доверили нам управление государством!» — подчеркнул он. Читать далее

Лукашенко требует создать условия для привлечения мировых ИТ-лидеров в Беларусь

Правительству, Администрации Президента надо активно поддержать эту работу. По итогам жду внесения масштабного нормативного правового акта, который определит в Беларуси наилучшие условия для работы компаний со всего мира. Читать далее

В Беларуси необходимо более активно внедрять ИТ-технологии в сфере бытовых услуг, торговле и ЖКХ

Еще одной точкой роста является повсеместное внедрение новых информационных технологий. Они уже широко применяются в здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне. В обиход вошли электронный рецепт, школьный электронный дневник, электронный банкинг. Но мир не стоит на месте. Читать далее

От правительства необходимы конкретные действия в ответ на ограничение доступа к рынку ЕС

«Нас не пускают на рынок Евросоюза. А мы почему не отвечаем? Почему не защищаемся?», — сказал Президент. Читать далее

Руководителям: не можете обеспечить зарплату Br1000 — уходите на более легкую работу

Некоторые ответственные лица в разговорах между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем». Читать далее

Контроль за ценами будет продолжен

В 2016 году мы смогли не допустить их существенного роста. Аналогичная ситуация складывается и сейчас. Контроль будет продолжен. Читать далее

Нужна новая концепция декрета №3 — заставить каждого работать

Белорусский лидер подчеркнул, что нужно делать выводы из того, что произошло. «Да, мы плохо на местах реализовали. Но кивать только на места, сбрасывая с себя ответственность, — не тот путь. У нас вертикаль власти, и мы несем за это ответственность», — отметил Александр Лукашенко. Читать далее





Увеличение тарифов на ЖКУ может быть оправдано при повышении качества и снижении затрат

«Хочу предупредить: повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат», — отметил Александр Лукашенко. Читать далее

Стоимость квадратного метра жилья не должна быть выше среднемесячного заработка

Если вести счет в твердой валюте, то сегодня строительство одного квадратного метра в среднем по стране обходится в $500, чуть выше. Но это выше, чем средняя зарплата. И государство обязано реагировать. Читать далее

Поручено увеличить объемы строительства арендного жилья

«В настоящее время увеличивается спрос на арендное жилье, который превышает предложение, особенно в Минске и других крупных городах. Правительству и губернаторам поручаю увеличить объемы такого строительства как за счет государства и собственных средств организаций, так и с привлечением частного капитала», — отметил Александр Лукашенко. Читать далее

Все общественно значимые задержания коррупционеров санкционированы Президентом

Президент немедленно дает санкцию на принятие действенных мер, когда ему докладывают о фактах коррупции. «Все общественно значимые задержания санкционированы лично мной», — подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко предостерег силовиков от перегибов в борьбе с коррупцией

«В каждом конкретном случае надо очень взвешенно подходить к возбуждению уголовного дела, сотню раз подумать, прежде чем навесить на человека клеймо «коррупционер». На кону судьбы людей! Никакой напраслины быть не должно!» — подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Число операций по пересадке органов за последние 10 лет увеличилось почти в 25 раз

Глава государства отметил результаты работы медиков в трансплантологии. За последнее десятилетие число проведенных операций по пересадке органов увеличилось почти в 25 раз. В 2016 году был взят знаковый рубеж: отечественные кардиохирурги провели первую в истории белорусской медицины одновременную пересадку сердца и легких. Читать далее

Средняя продолжительность жизни в Беларуси в 2017 году должна достигнуть 74 года

Александр Лукашенко отметил, что важной задачей является увеличение средней продолжительности жизни в стране. «В текущем году она должна приближаться к 75 годам. 74 — железно. Но это для нас не предел», — сказал Президент. Читать далее

Президент поручил Минобразования определить оптимальное число вузов в стране

Министерству образования, другим заинтересованным ведомствам следует объективно оценить ситуацию — не является ли излишним для Беларуси существующее количество вузов? Читать далее

Школе необходима хорошо продуманная профориентация

«В колледжи и вузы молодые люди не должны идти только по набранным баллам и наугад. Нужно чтобы ученики еще в школе приобретали навыки их будущих профессий», — сказал глава государства. Читать далее

Лукашенко напоминает о требовании упростить учебные программы в школах и улучшить качество учебников

«Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены», — отметил глава государства. Читать далее

Президент предложил позже начинать учебный день в школе

Президент рассказал на примере своей семьи, как тяжело учиться нынешним школьникам: вчера у сына было семь уроков, каждый день ребенок просыпается в полседьмого. В этом вопросе необходимо разобраться, подчеркнул глава государства, и начинать учебу в школе в 9 часов утра (а не в 8, как сейчас. — Прим. БЕЛТА), и не смотреть на то, что многим родителям надо раньше на работу. Читать далее

Дело Скорины позволило заявить о белорусском народе всей Европе

«Пять веков назад вышла первая книга нашего просветителя Франциска Скорины. Его дело позволило заявить всей Европе: «Есть такой народ — белорусы!» — сказал глава государства. Читать далее

Государство всегда будет поддерживать одаренных и творческих личностей

«Мы всегда будем поддерживать одаренных и творческих личностей. Особенно тех, кто своими работами вдохновляет миллионы людей, прославляет нашу Беларусь», — сказал глава государства. Читать далее

Беларусь стала примером миролюбия, толерантности и межнационального братства

«Для всех Беларусь стала примером миролюбия, толерантности и межнационального братства. И здесь мы должны выразить искреннюю признательность всем религиозным конфессиям, представителям национальных диаспор, которые своей конструктивной, гуманистической позицией консолидируют наше общество», — сказал глава государства. Читать далее

Единство народа — условие сохранения суверенитета белорусского государства

«Чтобы сохранить в неприкосновенности суверенитет молодого белорусского государства, нужно многое. Но в первую очередь — единство всех нас, всего белорусского народа. Это не просто слова. Это непреложный закон, выработанный на основе нашего исторического опыта», — сказал глава государства. Читать далее

Суверенитет и безопасность Беларуси — это святое

По словам главы государства, посягательства на эти ценности недопустимы. Читать далее

Мирная жизнь и территориальная целостность Беларуси надежно защищены

Делая ставку на дипломатию, мы тем не менее не можем исключать любого поворота событий. Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности нашего миролюбивого государства. Читать далее

СМИ надо быть более ответственными и объективными в подаче информации

По словам главы государства, обеспечение национальной безопасности невозможно без надежной защиты от деструктивных информационных атак, которые стали средством вмешательства во внутренние дела суверенных государств. «Подобные диверсии наносят невосполнимый ущерб, так как их целью является сознание людей. Зомбированные граждане — это чужие среди своих», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Беларусь продолжит военно-техническое взаимодействие с Россией и заинтересована углублять диалог с НАТО

Продолжим тесное военно-техническое взаимодействие с Российской Федерацией. Интересам Беларуси отвечает и пошаговое углубление диалога с военным блоком НАТО. Это важно для снижения потенциальных рисков с учетом, что натовские структуры находятся уже у наших границ. Читать далее

Лукашенко поручил активнее привлекать средства частного бизнеса для создания военной продукции

«В 2017 году следует расширить практику привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе средств частного бизнеса, для создания продукции военного назначения», — поручил Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко крайне недоволен результатами в сфере спорта высших достижений

По словам главы государства, работа в этой области полностью провалена. Читать далее

Спортивные федерации будут реформированы

По словам главы государства, будут реформированы спортивные федерации, перестраивается Национальный олимпийский комитет. «Работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена», — отметил он. При этом Александр Лукашенко добавил, что руководство страны сделало многое, чтобы атлеты добились самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна. Читать далее

Ответственным экзаменом для Беларуси станут II Европейские игры-2019

Глава государства подчеркнул высокое доверие Беларуси со стороны международного олимпийского движения. «Мы обязаны показать всему миру свой высокий спортивный потенциал, удивить гостей нашими богатыми культурными традициями, гостеприимством, доброжелательностью, духовным наследием, но и высокими спортивными достижениями», — заявил Александр Лукашенко. Читать далее

Каждый пятый белорус систематически занимается физкультурой и спортом

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство уделяет пристальное внимание развитию спорта. В Беларуси строятся современные объекты: стадионы, ледовые арены, плавательные бассейны, игровые и тренажерные залы, спортивные дворовые площадки. Читать далее

Лукашенко поддержал предложение об учреждении ордена семьи

Читать далее

Лукашенко потребовал четкого выполнения поручений, данных на встрече в парламенте

Читать далее