МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит россиян не считать республику нахлебницей и заявляет, что Москва и Минск в состоянии решить все проблемы.

Отвечая на вопросы парламентариев после оглашения послания к парламенту и белорусскому народу, президент отметил, что иногда со стороны РФ можно услышать упреки в сторону Беларуси.

"Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее. Ничего подобного. Руководство России так не думает", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, оказывая Беларуси поддержку, РФ фактически занимается помощью собственной экономике.

"Мы не нахлебники. Поддерживая нас, вы поддерживаете себя, во-первых, а во-вторых, единственное, чего мы хотим, — чтобы у нас были равные условия для работы", — сказал Лукашенко, имея в виду формирование единых рынков в ЕАЭС.

Президент заметил, что Москве и Минску вести споры сейчас — непродуктивное занятие, теперь наступило время договариваться по всем вопросам.

"Не время сегодня спорить, обостряться, надо договариваться, потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят. И мы эти проблемы можем и должны решать только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита — Sputnik)", — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны должны просто следовать нормам документов, принятых в Союзном государстве и ЕАЭС.