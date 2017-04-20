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Лукашенко: обидно, когда в РФ нас называют нахлебниками

21.04.2017 16:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит россиян не считать республику нахлебницей и заявляет, что Москва и Минск в состоянии решить все проблемы.

Отвечая на вопросы парламентариев после оглашения послания к парламенту и белорусскому народу, президент отметил, что иногда со стороны РФ можно услышать упреки в сторону Беларуси.

"Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и так далее. Ничего подобного. Руководство России так не думает", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, оказывая Беларуси поддержку, РФ фактически занимается помощью собственной экономике.

"Мы не нахлебники. Поддерживая нас, вы поддерживаете себя, во-первых, а во-вторых, единственное, чего мы хотим, — чтобы у нас были равные условия для работы", — сказал Лукашенко, имея в виду формирование единых рынков в ЕАЭС.

Президент заметил, что Москве и Минску вести споры сейчас — непродуктивное занятие, теперь наступило время договариваться по всем вопросам.

"Не время сегодня спорить, обостряться, надо договариваться, потому что есть куча проблем, которые перед нами и перед Россией стоят. И мы эти проблемы можем и должны решать только вместе, начиная от обороны и заканчивая какими-то там пятью миллиардами (кредита — Sputnik)", — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны должны просто следовать нормам документов, принятых в Союзном государстве и ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуси и России не время спорить, надо договариваться по всем вопросам. Москва и Минск в состоянии решить стоящие перед ними проблемы.

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