МИНСК, 23 апр — Sputnik. Явка на выборах во Франции к полудню достигла 28,5%, в 2012 году эта цифра равнялась 28,3% населения, сообщило агентство France Press.

В восемь часов утра во Франции открылись избирательные участки для проведения первого тура президентских выборов. На президентских выборах 22 апреля уже проголосовали заморские территории Франции. Всего избирательным правом обладают более 46 миллионов французов.

Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. Согласно конституции Франции, по итогам первого тура выборов должны определиться двое кандидатов, набравших наибольшее число голосов. По данным последних опросов, в первом туре лидером может стать бывший министр экономики и основатель движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, вместе с ним во второй тур, вероятнее всего, выйдет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Второй тур президентских выборов пройдет 7 мая.