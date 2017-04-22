﻿ Рада прокомментировала запрет на въезд в Украину певице Лолите. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рада прокомментировала запрет на въезд в Украину певице Лолите

23.04.2017 16:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко одобрил решение пограничников не пустить в страну российскую певицу Лолиту, которая направлялась в гости к дочери.

В субботу, 22 апреля, певицу, направлявшуюся в гости к больной дочери в Киев Лолиту, сняли с поезда в четыре часа утра, об этом она сообщила на своей странице в Facebook. В 2015 году Лолита Милявская посещала крымский город Керчь без согласования с украинскими властями. Певице запретили въезд в страну сроком на три года, так как любой подобный визит власти Украины считают нарушением суверенитета страны.

"Закон для всех должен быть один. Только так мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники", — написал Геращенко на своей странице в Facebook

Певица рассказала, что поедет к дочери другим поездом — сейчас она направляется в Москву. Вместе с певицей с поезда сняли еще пять человек.

"Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано — одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала Лолита.

Милявская в ответ заявила, что СБУ Украины воюет "с женщинами, стариками и артистами" и пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве, где сейчас проживают ее мама и дочь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российскую певицу не пустили к больной дочери, так как в 2015 году она посещала крымский город Керчь без согласования с правительством Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Больше 30% французов проголосовали на выборах к полудню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика