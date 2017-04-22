МИНСК, 23 апр — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко одобрил решение пограничников не пустить в страну российскую певицу Лолиту, которая направлялась в гости к дочери.

В субботу, 22 апреля, певицу, направлявшуюся в гости к больной дочери в Киев Лолиту, сняли с поезда в четыре часа утра, об этом она сообщила на своей странице в Facebook . В 2015 году Лолита Милявская посещала крымский город Керчь без согласования с украинскими властями. Певице запретили въезд в страну сроком на три года, так как любой подобный визит власти Украины считают нарушением суверенитета страны.

"Закон для всех должен быть один. Только так мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники", — написал Геращенко на своей странице в Facebook .

Певица рассказала, что поедет к дочери другим поездом — сейчас она направляется в Москву. Вместе с певицей с поезда сняли еще пять человек.

"Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано — одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала Лолита.

Милявская в ответ заявила, что СБУ Украины воюет "с женщинами, стариками и артистами" и пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве, где сейчас проживают ее мама и дочь.