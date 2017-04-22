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Экзит-поллы: Макрон и Ле-Пен лидируют в первом туре выборов

23.04.2017 17:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон обходит в первом туре выборов лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщили в эфире телеканала RTBF, ссылаясь на данные "известного социологического института", передает РИА Новости.

Экзит-поллы: Макрон и Ле-Пен лидируют в первом туре выборов
© Sputnik/ Роман Шантар
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Франсуа Фийон от "Республиканцев" набрал 20,5% голосов, а Жан Люк Меланшон, выдвинутый кандидатом от движения "Непокоренная Франция" набрал 18% голосов, согласно данным того же экзит-полла.

Данные приведены по состоянию на 12:00. К этому времени проголосовали 28,5% населения. Помимо граждан республики, находящихся во Франции, участие в голосовании принимают и французы, проживающие или работающие за рубежом.

Голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, который действует в стране после парижских терактов 2015 года. Так, сегодня были временно закрыты два избирательных участка, так как рядом полиция обнаружила машину с карабином внутри. Выяснилось, что оружие не имело отношения к терроризму.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по минскому времени). Эксперты прогнозируют второй тур выборов, который намечен на 7 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным одного из экзит-поллов, бывший министр экономики на два процента обгоняет своего ближайшего конкурента, по данным на 12 часов дня.

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