МИНСК, 23 апр — Sputnik. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон обходит в первом туре выборов лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщили в эфире телеканала RTBF, ссылаясь на данные "известного социологического института", передает РИА Новости .

Франсуа Фийон от "Республиканцев" набрал 20,5% голосов, а Жан Люк Меланшон, выдвинутый кандидатом от движения "Непокоренная Франция" набрал 18% голосов, согласно данным того же экзит-полла.

Данные приведены по состоянию на 12:00. К этому времени проголосовали 28,5% населения. Помимо граждан республики, находящихся во Франции, участие в голосовании принимают и французы, проживающие или работающие за рубежом.

Голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, который действует в стране после парижских терактов 2015 года. Так, сегодня были временно закрыты два избирательных участка, так как рядом полиция обнаружила машину с карабином внутри. Выяснилось, что оружие не имело отношения к терроризму.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (21:00 по минскому времени). Эксперты прогнозируют второй тур выборов, который намечен на 7 мая.