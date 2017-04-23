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Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен одержали победу в первом туре
23.04.2017 22:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23апр — Sputnik. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные МВД страны после подсчета 45% голосов.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции состоялся первый тур выборов главы государства. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по минскому). За президентское кресло боролись 11 кандидатов.
Согласно предварительным данным, после подсчета почти 45% голосов Ле Пен получает 24,30%, а Макрон — 22,28%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набирает 19,60%, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 18,16%.
"Перед вами стоит очень простой выбор: либо государство без зашиты, без границ, мировая конкуренция, массовая иммиграция, либо вы выберете Францию с границами, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательную способность, нашу безопасность и наши суверенитеты", — сказала Ле Пен, обращаясь к своим сторонникам сразу после объявления первых итогов голосования.
Свой выход во второй тур она назвала "историческим результатом".
Макрон в свою очередь отметил, что Франция переворачивает сегодня страницу своей политической жизни. "Мы переворачиваем сегодня страницу политической жизни Франции", — приводит телеканал BFMTV слова основателя движения "Вперед".
По его мнению, "французы выразили свое желание обновления".
Вместе с тем, Меланшон призвал не делать быстрых выводов относительно первого тура и дождаться окончательных результатов. "Результаты в крупных городах еще не подсчитаны, я призываю к сдержанности, комментаторам надо проявить бдительность", — написал Меланшон на своей странице в Facebook.
Фийон в свою очередь признал свое поражение в первом туре выборов. "Несмотря на все мои усилия, на мою решимость, я не смог стать для вас убедительным", — сказал он в кратком выступлении вскоре после объявления первых данных первого тура.
Республиканец заявил, что во втором туре поддержит Макрона. Свою поддержку экс-министру экономики также выразили действующий глава государства Франсуа Олланд, глава правительства Бернар Казнев, а также ряд европейских политиков.
Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.
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Ле Пен назвала свою победу в первом туре "историческим результатом", а действующее руководство Франции призвало голосовать 7 мая за Макрона.
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