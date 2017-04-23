МИНСК, 23апр — Sputnik. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные МВД страны после подсчета 45% голосов.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции состоялся первый тур выборов главы государства. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по минскому). За президентское кресло боролись 11 кандидатов.

Согласно предварительным данным, после подсчета почти 45% голосов Ле Пен получает 24,30%, а Макрон — 22,28%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набирает 19,60%, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 18,16%.

"Перед вами стоит очень простой выбор: либо государство без зашиты, без границ, мировая конкуренция, массовая иммиграция, либо вы выберете Францию с границами, которые защищают наши рабочие места, нашу покупательную способность, нашу безопасность и наши суверенитеты", — сказала Ле Пен, обращаясь к своим сторонникам сразу после объявления первых итогов голосования.

Свой выход во второй тур она назвала "историческим результатом".

Макрон в свою очередь отметил, что Франция переворачивает сегодня страницу своей политической жизни. "Мы переворачиваем сегодня страницу политической жизни Франции", — приводит телеканал BFMTV слова основателя движения "Вперед".

По его мнению, "французы выразили свое желание обновления".

Вместе с тем, Меланшон призвал не делать быстрых выводов относительно первого тура и дождаться окончательных результатов. "Результаты в крупных городах еще не подсчитаны, я призываю к сдержанности, комментаторам надо проявить бдительность", — написал Меланшон на своей странице в Facebook.

Фийон в свою очередь признал свое поражение в первом туре выборов. "Несмотря на все мои усилия, на мою решимость, я не смог стать для вас убедительным", — сказал он в кратком выступлении вскоре после объявления первых данных первого тура.

Республиканец заявил, что во втором туре поддержит Макрона. Свою поддержку экс-министру экономики также выразили действующий глава государства Франсуа Олланд, глава правительства Бернар Казнев, а также ряд европейских политиков.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.