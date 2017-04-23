МИНСК, 24 апр — Sputnik. Литва подготовит ответ на ноту Беларуси о нарушении литовским самолетом белорусской государственной границы после проведения тщательного анализа, заявил журналистам в понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

На минувшей неделе самолет, управляемый гражданином Дании, нарушил белорусскую границу со стороны Литвы, углубившись на территорию республики на расстояние около восьми километров, после чего взял обратный курс. МИД Беларуси в связи с инцидентом вручил послу Литвы в республике ноту протеста.

"Литовские дипломаты ответят на белорусскую ноту в связи с нарушением воздушного пространства после тщательного анализа", — сообщил Линкявичюс.

Глава МИД Литвы также заметил, что легкомоторный самолет не мог вызвать угрозу для безопасности Беларуси.

Ранее стало известно, что за штурвалом самолета находился гражданин Дании, который совершал показательный полет. В кабине также находился гражданин Литвы, который являлся потенциальным покупателем воздушного судна. Мужчины якобы увлеклись разговором и не заметили, как нарушили воздушное пространство Беларуси.