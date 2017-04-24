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Подгруппа не будет работать завтра в Минске из-за инцидента в ЛНР

25.04.2017 12:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Заседание контактной группы в белорусской столице 26 апреля не состоится, заявил РИА Новости представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник. Это связано с подрывом машины СММ ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Подгруппа не будет работать завтра в Минске из-за инцидента в ЛНР
© Sputnik Сергей Аверин
Гибель наблюдателя ОБСЕ в Донбассе: МИД РФ заявило о провокации

"На 26 апреля назначен новый тур переговоров в Минске. Уже известно, что заседания подгруппы по безопасности не состоится после подрыва экипажа СММ ОБСЕ", — заявил Мирошник.

В воскресенье 23 апреля сотрудник патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в результате подрыва автомобиля организации на фугасе в районе населенного пункта Пришиб. Экипаж из двух машин следовал по маршруту Славяносербск-Сокольники. Еще один был ранен.

Ранее украинские дипломаты сообщали, что в результате подрыва погиб гражданин Великобритании. Однако в Москве заявили, что жертвой стал американец — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что обстоятельства инцидента с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе указывают на возможность провокации, направленной на срыв урегулирования конфликта на востоке Украины. О провокации также заявил и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

В свою очередь, украинские силовики опровергли информацию о том, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины действовала в районе подрыва. Тщательное расследование инцидента поручил провести президент Украины Петр Порошенко.

На прошлой встрече в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины договорилась, что режим прекращения огня в Донбассе должен действовать до пасхальных праздников.

 
Теги: Минск
 
 
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26 апреля должен был пройти новый тур переговоров в Минске.

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