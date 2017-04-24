МИНСК, 25 апр — Sputnik. Белорусские интернет-пользователи среди претендентов на главный пост во Франции более интересуются кандидатом от "Национального фронта" Марин Ле Пен, убедился Sputnik после изучения статистики поисковых сервисов.



© Sputnik Алексей Витвицкий Эксперт о выборах во Франции: фактически имя президента уже известно

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. Во второй ту по итогам голосования вышли экономист Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Большинство экспертов и социологи пророчат победу во втором туре французских выборов 7 мая экономисту Макрону — по разным оценкам, его отрыв от Ле Пен может составить около 20% голосов избирателей.

Sputnik изучил интерес белорусов к кандидатам на главный пост в пятой республике. Так, несмотря на прогнозы социологов, белорусам куда интереснее Ле Пен: количество запросов о правом политике в два раза больше, чем о Макроне. Подобная ситуация — и среди российских пользователей поисковых систем "Яндекс" и Google.

О Макроне пользователи поисковых сервисов чаще ищут биографию или информацию о его жене, которая, как известно, старше политика на два десятка лет. О Ле Пен большинство ищет биографию и ее цитаты касательно миграционного кризиса.

Для сравнения, количество поисковых запросов о действующем президенте Франции значительно меньше, чем о Макроне и Ле Пен. В свою очередь, интерес белорусов к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в несколько раз выше, а к главе Беларуси — в сто раз больше.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.