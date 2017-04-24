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Захарова предложила ООН бороться с фейковыми новостями

25.04.2017 19:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 апр — Sputnik. Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе своего выступления на 39-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН предложила разработать международную стратегию борьбы со сфабрикованными новостями.

Захарова выступила в Нью-Йорке в ходе специализированной сессии Комитета по информации, где высказалась о проблеме фейковых новостей в СМИ.

Захарова предложила ООН бороться с фейковыми новостями
© Sputnik Алексей Куденко
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"Наша делегация вносит предложение о включении в текст резолюций, которые будут готовиться Комитетом по информации ГА ООН, рекомендации Департаменту общественной информации начать работу по выработке базовых параметров стратегии борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией. Российская сторона будет готова оказать всестороннее содействие в реализации этой задачи, значение которой для целей созидательного развития здоровой информационной среды трудно переоценить", — отметила в ООН Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что сейчас существует "беспрецедентный по глубине проблем и интенсивности рисков кризис", который связан с "глобальной политической турбулентностью и возвращением ряда государств мира к практике информационного противоборства по лекалам Холодной войны".

"Все более распространяется практика необоснованных законодательных и функциональных ограничений деятельности СМИ. На этом фоне медиаресурсы переживают кризис доверия к ним со стороны аудитории, спровоцированный прежде всего резким падением профессиональных стандартов, которые выражаются не в последнюю очередь в массовом производстве так называемых фейковых новостей", — добавила представитель МИД РФ.

Сравнила Захарова вбросы дезинформации с вирусной эпидемией. По ее мнению, борьба с такими явлениями необходима на наднациональном уровне.

"Все чаще свобода слова, беспристрастность и объективность приносятся в жертву политической конъюнктуре, а глобальное информационное пространство деградирует и распадается на политически ангажированные фрагменты вслед за развитием конфронтационных тенденций в мировой политике", — заметила Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что "безнаказанность преступлений против журналистов продолжает оставаться печальной действительностью в целом ряде как мирных государств, так и стран, являющихся зонами конфликта".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По словам официального представителя МИД РФ, "массовое производство фальшифых новостей стало следствием резкого падения профессиональных стандартов в СМИ".

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