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Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в среду

26.04.2017 00:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко в ходе встречи в среду обсудят ряд аспектов двусторонних отношений, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко в среду направится в Чернобыль, где вместе с Порошенко примет участие в памятных мероприятиях к 31-летнему юбилею трагедии на ЧАЭС. После этого лидеры двух стран проведут переговоры на территории Гомельской области Беларуси.

Лукашенко и Порошенко проведут переговоры в среду
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президенты условились о встрече во второй половине марта, когда провели телефонный разговор. "Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", — отметили тогда в пресс-службе Лукашенко.

Как ожидается, тема ситуации на Юго-Востоке Украины будет одной из центральных и в ходе общения президентов 26 апреля.

Спустя неделю после телефонного разговора состоялась встреча нового посла Украины в республике Игоря Кизимы и замглавы МИД Беларуси. В ходе переговоров стороны обсудили "вопросы активизации белорусско-украинских контактов на всех уровнях". Поднимались также вопросы товарооборота и экономических связей между странами — эту тему также не обойдут стороной и президенты.

Аспекты двусторонних отношений и ситуации в мире обсуждали и главы МИД стран Владимир Макей и Павел Климкин порядка двух недель назад.

В минувшем году товарооборот между Беларусью и Украиной составил 3,838 миллиарда долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры Украины и Беларуси посетят атомную станцию в Чернобыле, после чего проведут переговоры.

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