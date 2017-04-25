МИНСК, 26 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась и перепутала слова "туризм" и "терроризм" во время выступления в Уэльсе, сообщает Business Insider.

"Мы хотим возглавлять усилия мирового сообщества в предотвращении туризма, а также в борьбе с современным рабством. Мы хотим сделать Соединенное Королевство самой сильной и безопасной страной в Европе", — заявила Мэй.

СМИ отмечают, что глава правительства не обратила внимания на свою оговорку и продолжила выступление.