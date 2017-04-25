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Британский премьер перепутала слова "туризм" и "терроризм"
26.04.2017 10:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась и перепутала слова "туризм" и "терроризм" во время выступления в Уэльсе, сообщает Business Insider.
"Мы хотим возглавлять усилия мирового сообщества в предотвращении туризма, а также в борьбе с современным рабством. Мы хотим сделать Соединенное Королевство самой сильной и безопасной страной в Европе", — заявила Мэй.
СМИ отмечают, что глава правительства не обратила внимания на свою оговорку и продолжила выступление.
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Глава британского правительства заявила о готовности возглавить борьбу с "туризмом".
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