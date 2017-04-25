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Порошенко: в войну против Украины Беларусь никто не втянет

26.04.2017 12:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Никто не сможет поссорить Беларусь и Украину, заявил в среду в Чернобыле украинский президент Петр Порошенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду встречается в Чернобыле с украинским коллегой Порошенко. Главы государств почтили память ликвидаторов и ознакомились с обстановкой вблизи ЧАЭС, после этого у президентов пройдут переговоры на территории Беларуси.

"Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", — заявил Порошенко журналистам в Чернобыле.

Президенты Украины и Беларуси также отметили важность совместной борьбы с последствиями аварии на ЧАЭС и радиационным загрязнением. Лидеры заверили: никто так не понимает весь ужас случившегося, как жители Беларуси и Украины.

Президент Беларуси в свою очередь заверил, что его страна всегда будет другом Украины.

"Вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь: мы родные люди, мы можем прийти к вам или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам пахать землю, если нужно. Мы будем работать только во имя мира, у нас нет иной цели", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал соседние страны прекратить "междоусобные драчки".

"Нужно прекратить выяснение отношений с оружием, не смотреть с опаской друг на друга", — сказал Лукашенко.

Как ожидается, дальнейшие переговоры президентов будут сконцентрированы вокруг экономических и политических отношений двух стран и пройдут на территории Гомельской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины подчеркнул, что граница с Беларусью - исключительно "граница дружбы и добрососедства".

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