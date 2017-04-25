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Лукашенко и Порошенко обсудили в Чернобыле партнерство во имя мира

26.04.2017 14:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели двухстороннюю встречу в Чернобыле в день 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

Президенты в день годовщины чернобыльской катастрофы встретились у закрытой станции — почтить память ликвидаторов и узнать, как продвигается сооружение нового саркофага над АЭС.

Лукашенко и Порошенко обсудили в Чернобыле партнерство во имя мира
© Фото: пресс-служба президента Украины
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Страны преодолевают последствия аварии

"Что такое Чернобыль для Украины? Это почти десять процентов территории, которая подверглась прямому радиационному поражению. Это более трех миллионов так или иначе пострадавших", — отметил в выступлении Порошенко.

Украинский лидер заверил, что страна продолжит работать с Беларусью для преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Усилить содействие согласился и Лукашенко.

"И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы", — отметил белорусский президент.

Как отметил Лукашенко, Беларусь и Украина по вопросу взаимодействуют успешно, но "потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме".

Лукашенко и Порошенко обсудили в Чернобыле партнерство во имя мира
Sputnik / Робертс Вицупс
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"Уверен, что наши ученые, медики, экологи — все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, — могут и должны сделать значительно больше", — добавил Лукашенко.

Украинцы — не чужие

Как заверил в Чернобыле белорусский лидер, он и дальше готов способствовать скорейшему мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели", — сказал он.

Лукашенко добавил: позиция Беларуси — "мир и только мир". "Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Мы родные люди", — добавил Лукашенко.

Президент Украины в свою очередь добавил, что "поссорить" страны не получится ни у кого, как и ввязать Беларусь в войну против Украины.

Переговоры президентов Беларуси и Украины продолжатся в среду на территории Гомельской области Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер отметил, что потенциал взаимодействия между странами по чернобыльскому вопросу не используется в полном объеме.

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