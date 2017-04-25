МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели двухстороннюю встречу в Чернобыле в день 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

Президенты в день годовщины чернобыльской катастрофы встретились у закрытой станции — почтить память ликвидаторов и узнать, как продвигается сооружение нового саркофага над АЭС.



© Фото: пресс-служба президента Украины Порошенко: в войну против Украины Беларусь никто не втянет

Страны преодолевают последствия аварии

"Что такое Чернобыль для Украины? Это почти десять процентов территории, которая подверглась прямому радиационному поражению. Это более трех миллионов так или иначе пострадавших", — отметил в выступлении Порошенко.

Украинский лидер заверил, что страна продолжит работать с Беларусью для преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Усилить содействие согласился и Лукашенко.

"И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы", — отметил белорусский президент.

Как отметил Лукашенко, Беларусь и Украина по вопросу взаимодействуют успешно, но "потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме".



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"Уверен, что наши ученые, медики, экологи — все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, — могут и должны сделать значительно больше", — добавил Лукашенко.

Украинцы — не чужие

Как заверил в Чернобыле белорусский лидер, он и дальше готов способствовать скорейшему мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Мы будем работать только во имя мира. У нас нет иной цели", — сказал он.

Лукашенко добавил: позиция Беларуси — "мир и только мир". "Украинцы никогда для белорусов не были чужими людьми. Мы родные люди", — добавил Лукашенко.

Президент Украины в свою очередь добавил, что "поссорить" страны не получится ни у кого, как и ввязать Беларусь в войну против Украины.

Переговоры президентов Беларуси и Украины продолжатся в среду на территории Гомельской области Беларуси.