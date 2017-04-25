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Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом

26.04.2017 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить Украину с официальным визитом.

Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом
© Фото: пресс-служба президента Украины
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Встреча двух президентов началась утром в среду в Чернобыле, где лидеры изучили ход возведения нового саркофага над ЧАЭС и почтили память пострадавших от трагедии на атомной станции.

Далее президенты продолжили переговоры на белорусской стороне, в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. Там Лукашенко и Порошенко обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а президент Украины пригласил белорусского коллегу посетить страну с официальным визитом.

По итогам переговоров стороны условились увеличить торговые связи: так, в Беларуси может оказаться больше украинских товаров и услуг.

Не обошли стороной президенты и вопрос ситуации на Донбассе: Лукашенко заверил президента Украины в стремлении способствовать мирному урегулированию конфликта, а также решил направить на юго-восток Украины гуманитарную помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе встречи в среду президенты Беларуси и Украины обсудили все аспекты отношений между странами.

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