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Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом
26.04.2017 18:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить Украину с официальным визитом.
© Фото: пресс-служба президента Украины
Встреча двух президентов началась утром в среду в Чернобыле, где лидеры изучили ход возведения нового саркофага над ЧАЭС и
Далее президенты продолжили переговоры на белорусской стороне, в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. Там Лукашенко и Порошенко обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а президент Украины пригласил белорусского коллегу посетить страну с официальным визитом.
По итогам переговоров стороны условились увеличить торговые связи: так, в Беларуси может оказаться больше украинских товаров и услуг.
Не обошли стороной президенты и вопрос ситуации на Донбассе: Лукашенко заверил президента Украины в стремлении способствовать мирному урегулированию конфликта, а также решил направить на юго-восток Украины гуманитарную помощь.
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В ходе встречи в среду президенты Беларуси и Украины обсудили все аспекты отношений между странами.
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