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«Чернобыльский шлях» в Минске

26.04.2017 18:56 — Новости Политики | БДГ  
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В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля в Минске проходит традиционная акция, организованная демократической общественностью.

В 18:00 участники акции собрались возле кинотеатра «Октябрь» и огласили проект резолюции, которую решили принять именно в годовщину Чернобыля.

Резолюция содержит требования:

- остановить строительство АЭС в Островце; обсудить возможность введения моратория на строительство атомных электростанций в Беларуси;

- обсудить с обществом стратегию устойчивого безъядерного развития страны;

- остановить освоение чернобыльских земель и промышленное производство продуктов питания на них;

- вернуть программы социальной защиты ликвидаторам аварии на ЧАЭС и всем, кто потерпел в результате катастрофы;

- остановить социальное и политическое напряжение в стране, отменив декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»;

- создать «площадку для равноправного диалога с обществом».

Резолюцию представители оргкомитета «Чернобыльского шляха» намерены завтра отнести в Совет министров Беларуси.

На митинге выступил заместитель председателя Партии БНФ Игорь Ляльков, который заявил, что «Чернобыльский шлях» проводится для того, чтобы напомнить и белорусскому и международному сообществу: «Чернобыль – это не история, а современность».

По словам сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, в Беларуси видны последствия «не только радиационного Чернобыля, но и Чернобыля политичного, когда в центре столицы на День Воли черно от спецназа, когда в тюрьмах сидят белорусские патриоты». «Мы понимаем, что остановить это можно только одним образом – сменой режима», – сказал политик корреспонденту БелаПАН. 

На акцию пришли председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, его заместитель Григорий Костусев, сопредседатель «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец, экологический активист Татьяна Новикова и многие другие.

Возле Чернобыльской часовни Павел Северинец прочел молитву. Организаторы объявили акцию завершенной и пригласили участников возложить цветы к памятному знаку жертвам Чернобыля и зажечь свечи. Также участникам акции было предложено присоединиться к митингу, который по соседству, в Киевском сквере проводит КХП-БНФ.

В митинге участвовали активисты КХП-БНФ Владимир Юхо и заместитель председателя партии Юрий Беленький, который прочел приветствие участникам акции от находящегося в эмиграции руководителя организации Зенона Пазьняка. Пазьняк в своем приветствии раскритиковал строительство в Островце атомной станции, поскольку «режим вместе с Москвой готовит новый Чернобыль».

Всего в акции принимали участие более 500 человек.

Фото: Ольга Быковская

 
Теги: Минск
 
 
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В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля в Минске проходит традиционная акция, организованная демократической общественностью.

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