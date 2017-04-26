МИНСК, 27 апр — Sputnik. Андрей Кобяков, подводя итоги переговоров с Робертом Фицо, заявил, что Беларусь рассчитывает на содействие Словакии в развитии сотрудничества страны с Европейским союзом, сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина.



© Фото: из архива автора Зачем приезжал в Беларусь словацкий премьер Роберт Фицо?

"Мы признательны Словакии за последовательную позицию в вопросе нормализации отношений между Беларусью и Европейским союзом и рассчитываем на дальнейшее содействие словацкой стороны развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, в том числе по линии "Восточного партнерства", — сказал Кобяков.

Роберт Фицо отметил, что Словакия может быть мостом для Беларуси на пути в Европу. Беларусь, в свою очередь, может стать проводником Словакии в Евразийский экономический союз. Кроме того, Словацкая Республика рассчитывает на рост товарооборота с Беларусью.

"Словакия не может быть удовлетворена тем уровнем товарооборота с Беларусью, который был в прошлом году, — около 163 млн евро. Думаю, Беларусь также нацелена на увеличение этой цифры», — отметил Роберт Фицо.



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Он выразил надежду, что совместные проекты помогут поднять товарооборот на совершенно новый уровень. По его словам, только в Витебской области в животноводство может быть инвестировано 130 млн евро.

Андрей Кобяков и Роберт Фицо по итогам переговоров подписали соглашение между правительствами Беларуси и Словакии о сотрудничестве в области науки и технологий. Также стороны заключили меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Бюро стандартизации, метрологии и испытаний Словакии.

Андрей Кобяков заявил, что Беларусь приглашает словацкий бизнес создавать производства в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и инвестировать в Парк высоких технологий.

"Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества со Словакией. Вместе с тем, по данным на 1 января 2017 года, общий объем словацких инвестиций в экономику Беларуси был 4,2 млн долларов. Приток прямых инвестиций в 2016 году составил чуть более 700 тысяч долларов. Мы понимаем, что свободный капитал сегодня востребован и в самой Словакии. Однако призываем еще раз взглянуть на инвестиционные преимущества Беларуси, в первую очередь в контексте членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе", — отметил Андрей Кобяков.

Официальный визит премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словацкую Республику продолжится 28 апреля.