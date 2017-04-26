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Лукашенко поздравил короля Нидерландов с национальным праздником

27.04.2017 19:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра и народ страны с Днем короля, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении и всестороннем развитии отношений между двумя странами, а также в сохранении мира и стабильности в Европе", — говорится в сообщении.

День короля в Нидерландах — национальный праздник, который отмечается 27 апреля. Торжество связано с днем рождения монарха, а также рассматривается как день национального единства и солидарности. Эту дату жители Нидерландов обычно празднуют в одежде оранжевого цвета.

По традиции, на улицах страны работают "свободные" рынки — любой человек может выйти и свободно продавать свои товары. Также во всех городах выступают уличные музыканты. Как принято, в этот день королевская семья посещает один или два города Голландии.

 
Теги: Минск
 
 
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День короля отмечают сегодня в Нидерландах, государственный праздник символизирует единство всего народа.

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