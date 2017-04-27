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Киев и Минск договорились о завершении демаркации госграниц

28.04.2017 12:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Демаркация белорусско-украинской границы будут завершена в ближайшее время, заявил президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на достигнутые договоренности с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Киев и Минск договорились о завершении демаркации госграниц
© Sputnik / Виктор Толочко
Чем живет белорусское приграничье после инцидента в "Александровке"

Главы двух государств 26 апреля провели переговоры после того, как приняли участие в мероприятиях, приуроченных 31-й годовщине трагедии на ЧАЭС.

"Хочу подчеркнуть, что мы договорились завершить в ближайшее время процесс демаркации наших государственных границ, который, к сожалению, не проводился в последние годы", — заявил Порошенко в пятницу, выступая на церемонии передачи Госпогранслужбе Украины средств военной радиосвязи от министерства обороны США.

По мнению украинского лидера, это станет дополнительным фактором усиления безопасности двух государств.

В украинской погранслужбе напомнили, что делимитация белорусско-украинской границы завершилась в 2013 году. К настоящему времени более 400 километров вынесены на местность, определены места почти 980 пограничных знаков.

Были несогласные

Процесс демаркации белорусско-украинской границы, несмотря на то, что решение об этом было принято на высшем уровне в двух государствах, сопровождается недовольством со стороны украинского населения в ряде приграничных районов.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на украинскую погранслужбу, к 2016 году Беларусь установила более 500 пограничных знаков. Но на участке границы жители одного из сел Любешовского района Волынской области выразили недовольство тем, как проводят демаркацию белорусские пограничники.  По их мнению, и делимитация украинско-белорусской границы проведена неверно.

В данной связи в середине 2016 году представители ГПК Беларуси заявили, что будут продолжать работы по демаркации участка границы с Украиной.

Ранее руководство ГПК Беларуси заявляло, что демаркация украинского участка границы продлится "лет 10". По словам представителей ведомств, протяженность границы большая — 1084 км, а местность тяжелая, болотистая. В ГПК также подчеркивали, что для успешной работы в этом направлении нужны "усилия двух сторон".

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство ГПК Беларуси ранее прогнозировало, что демаркация украинского участка границы продлится "лет 10", так как протяженность большая, а местность "тяжелая".

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