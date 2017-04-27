Братислава готова стать мостом в Евросоюз для Беларуси, но хочет использовать нашу страну для выхода на рынки Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершил официальный визит в Словацкую Республику. Во время Белорусско-Словацкого делового форума чиновник призвал словацкий бизнес инвестировать в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и в Парк высоких технологий.

Визит носил явно экономическую подоплеку, хотя и звучали высокопарные слова про мосты в ЕС и ЕАЭС.

"Подайте Беларуси инвестиции"

"Ни Беларусь, ни Словакия не являются большими странами, которые влияют на мировую политику. Поэтому мы, прежде всего, хотим обратить внимание на экономическое сотрудничество. Мы строим его, полностью учитывая интересы друг друга, и без какого-либо вмешательства во внутренние дела наших стран", - подчеркнул премьер Словакии Роберт Фицо. Эта фраза характеризует суть визита белорусского премьера в Братиславу.

Словацкая сторона явно не довольна уровнем товарооборота с Беларусью: "Словакия не может быть удовлетворена тем уровнем товарооборота с Беларусью, который был в прошлом году, - около 163 млн евро. Думаю, Беларусь также нацелена на увеличение этой цифры. Надеюсь, наши новые совместные проекты помогут поднять товарооборот на совершенно новый уровень".

Только в Витебской области в животноводство может быть инвестировано 130 млн евро, считает словацкий премьер.

Белорусский коллега попенял на изменившую ситуацию в европейском и в евразийском регионах, которые и повлияли на состояние белорусско-словацкой торговли.

"Основными причинами такого положения дел, безусловно, являются колебания спроса и предложения в свете изменений мировой конъюнктуры. Открытость и экспортоориентированность экономик Беларуси и Словакии делает нас зависимыми от глобальных экономических и политических процессов", - подчеркнул Кобяков.

Белорусский премьер не скрывал, что приехал в Братиславу за инвестициями, о чем свидетельствует его участие в Белорусско-Словацком деловом форуме 27 апреля.

Кобяков пригласил словацкий бизнес в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и инвестировать в Парк высоких технологий, обратив внимание на существования ряда льготных режимов для иностранных инвесторов.

"Беларусь заинтересована в расширении инвестиционного сотрудничества со Словакией. Вместе с тем, по данным на 1 января 2017 года, общий объем словацких инвестиций в экономику Беларуси был $4,2 млн. Приток прямых инвестиций в 2016 году составил чуть более $700 тыс. Мы понимаем, что свободный капитал сегодня востребован и в самой Словакии. Однако призываем еще раз взглянуть на инвестиционные преимущества Беларуси, в первую очередь в контексте членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе", - отметил Андрей Кобяков.

Что подписано?

Андрей Кобяков и Роберт Фицо по итогам переговоров подписали соглашение между Правительствами Беларуси и Словакии о сотрудничестве в области науки и технологий. Кроме того, заключен меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Бюро стандартизации, метрологии и испытаний Словакии.

Во время Белорусско-Словацкого делового форума также подписан пакет двусторонних документов.

Компании ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" и OMS spol. s r.o. заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу стратегического партнерства и сотрудничества.

Соглашения о сотрудничестве подписаны между торгово-промышленными палатами Беларуси и Словакии, между Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси и Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли.

Подписан меморандум о создании консорциума между Белорусским государственным технологическим университетом, Тренчанским университетом Александра Дубчека, компаниями SV Engineering, Dupres Group.

В Братиславе Андрей Кобяков встретился с руководителями компаний - основных торгово-экономических партнеров Беларуси в Словакии.

Яковлевский: белорусская экономика испытывает буквально инвестиционный голод

По словам Кобякова, Беларусь рассчитывает на содействие Словакии в развитии сотрудничества Беларуси с Европейским союзом. "Мы признательны Словакии за последовательную позицию в вопросе нормализации отношений между Беларусью и Европейским союзом и рассчитываем на дальнейшее содействие словацкой стороны развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, в том числе по линии "Восточного партнерства", - цитирует Кобякова пресс-служба правительства.

Роберт Фицо считает, что Словакия может быть мостом для Беларуси на пути в Европу. В то же время Беларусь может быть мостом для Словакии в Евразийский экономический союз. "Наша задача - использовать такую уникальную возможность", - сказал Роберт Фицо.

Фицо считает, что Словакия может быть мостом для Беларуси на пути в Европу, а Беларусь может стать мостом для Словакии в Евразийский экономический союз. Оправданы ли эти надежды?

- То, что находящаяся географически в центре Европы Беларусь может служить мостом на пути в Европу, мнение не новое. Сам белорусский правитель буквально всем (от Китая до арабских монархий) обещает служить плацдармом, мостом в Европу, тем самым заманивая инвесторов, - комментирует ситуацию политический обозреватель Роман Яковлевский. - Как известно, белорусская экономика испытывает инвестиционный буквально голод. И у большинства таких слушателей белорусского правителя реакция на постоянно звучащие такого рода предложения пропозитивная, а то и доброжелательная на словах. На деле все сложнее.

Существующие экономическая модель, реалии для бизнеса в Беларуси мало способствуют, а то и просто опасны для евроинвесторов. Это должны знать и в Братиславе, где президент далеко не все решает, определяет. Словакия не президентская республика.

Что касается белорусского моста для Словакии в ЕАЭС, то, как известно, в этом союзе состояние моста, да и остальных членов ЕАЭС определяется не в Минске, а в Москве. Правда, там с нынешним словацким президентом отношения у Кремля радужные и с большими надеждами на будущее. Но, во-первых, словацкий президент сменяем путем демократических выборов. И могут возникнуть иные подходы во внешней политике страны-члена ЕС и НАТО. А во-вторых, надежды Кремля и Минска, да и нынешнего президента Словакии могут оказаться в разных реалиях. В нынешнем году в Европе идет волна президентских, парламентских выборов, результаты которых могут превратиться для Кремля и Минска из надежд в иллюзии", - отмечает Яковлевский.