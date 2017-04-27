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Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

28.04.2017 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Парламент Черногории ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО, сообщает Sputnik International.

В пятницу парламент провел торжественное выездное заседание в городе Цетине. Мероприятие сопровождалось акцией протеста оппозиции, в митинге участвовало порядка тысячи человек. Перед голосованием с обоснованием необходимости вступления в альянс выступил действующий глава правительства Душко Маркович.

За решение вступить в НАТО проголосовали 46 депутатов из 81. За документ под названием Проект закона о подтверждении Североатлантического договора и Протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО.

Присутствующие, среди которых были президент Филип Вуянович и бывший премьер Мило Джуканович, встретили аплодисментами итоги голосования.

Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта. Также оппозиционеры заявили о намерении добиться досрочных парламентских выборов, прийти к власти и отменить сегодняшнее решение о присоединении к альянсу.

Реакция России

Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

В МИД обратили внимание, что "нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести".

"Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов", — говорится в сообщении.

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", — заключили в МИД РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с...

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