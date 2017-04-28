МИНСК, 28 апр — Sputnik. Яблоню белорусской селекции посадили 28 апреля в Ботаническом саду Вильнюсского университета по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Литовской Республикой.

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Литве Александр Король, дипломаты посольства Беларуси в этой стране. С литовской стороны присутствовали посол по особым поручениям министерства иностранных дел Литовской Республики Эвалдас Игнатавичюс, директор департамента политики Восточного соседства Йонас Гринявичюс, другие представители МИД Литвы, а также представители дипломатического корпуса и общественности.

​"Стороны в своих выступлениях отметили состояние текущего сотрудничества и обозначили приоритеты будущего взаимодействия", — рассказали в белорусском посольстве в Литве.

Торжественная церемония открывает ряд мероприятий, приуроченных к юбилейной для двух стран даты.