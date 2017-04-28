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Беларусь – Литва: к 25-летию дипотношений стороны посадили яблоню
28.04.2017 20:04 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Яблоню белорусской селекции посадили 28 апреля в Ботаническом саду Вильнюсского университета по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Литовской Республикой.
В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Литве Александр Король, дипломаты посольства Беларуси в этой стране. С литовской стороны присутствовали посол по особым поручениям министерства иностранных дел Литовской Республики Эвалдас Игнатавичюс, директор департамента политики Восточного соседства Йонас Гринявичюс, другие представители МИД Литвы, а также представители дипломатического корпуса и общественности.
"Стороны в своих выступлениях отметили состояние текущего сотрудничества и обозначили приоритеты будущего взаимодействия", — рассказали в белорусском посольстве в Литве.
Торжественная церемония открывает ряд мероприятий, приуроченных к юбилейной для двух стран даты.
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В церемонии посадки дерева в Вильнюсе принял участие чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Литве Александр Король.
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