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Посольство США: санкции заморожены для поддержки экономики Беларуси

29.04.2017 11:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Минфин США заявил о продлении приостановки санкций в отношении ряда крупных белорусских предприятий.

"Приостановка действия санкций направлена в первую очередь на поддержку экономики Беларуси и укрепление ее независимости", — говорится в сообщении посольства США в Минске на официальной странице в Facebook.

Посольство США: санкции заморожены для поддержки экономики Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
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При этом в заявлении подчеркивается, что США и в дальнейшем будут уделять внимание свободе слова и мирных акций. Также они призвали официальные белорусские власти к улучшению ситуации в области прав человека.

В заявлении содержится призыв к "выполнению своих обязательств уважать свободу собраний и объединений, свободу слова и печати и другие фундаментальные свободы, в том числе права журналистов и правозащитников".

Санкции США приостановлены в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска". Приостановка действия санкций продлится с 30 апреля до 30 октября 2017 года.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В заявлении американской дипмиссии подчеркивается, что США и в дальнейшем будут уделять внимание свободе слова и мирных акций.

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