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Лукашенко соболезнует в связи с жертвами схода оползня в Кыргызстане
29.04.2017 20:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших в результате схода оползня в Ошской области страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Фото: МЧС КР
"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области. Разделяю боль тяжелой утраты", — говорится в соболезновании.
Утром 29 апреля оползень обрушился на 11 домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области. Под земляной массой остались 24 человека, сообщает
Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура — соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.
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Белорусский лидер выразил соболезнования после гибели людей в результате схода оползня в Ошской области Кыргызстана.
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