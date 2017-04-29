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Хирург: польские пограничники разворачивают "Ночных волков" с границы

30.04.2017 12:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 30 апр — Sputnik. На случай проблем с пересечением польской границы у "Ночных волков" есть запасные планы, сообщил лидер российского мотоклуба Александр "Хирург" Залдостанов на пресс-конференции в Бресте.

Акция "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее по маршруту Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин. К акции присоединились представители разных регионов Российской Федерации, в том числе Чечни.

"В этом году наша акция развивается таким же драматическим путем, как и в предыдущие годы. Сегодня у меня есть информация о том, что наша колонна, стартовавшая из Калининграда в Бранево, была остановлена. Польские пограничники сверяли каждый мотоцикл по номеру, чтобы найти "Ночных волков", и разворачивали их с границы", — сказал Александр Зладостанов.

Он сообщил, что "Ночные волки" везут в Берлин послания, которые им передали ветераны из разных городов России, чтобы передать их ветеранам в Европе.

Смотрите на видео: "Ночные волки" возложили цветы на Кургане Славы>>

"Для нас появление "Ночных волков" в Европе не самоцель. Основная цель — побывать на могилах советских солдат. Потому что это напрямую касается каждого из нас. Среди нас много людей, деды которых воевали и прошли этим путем", — рассказал лидер мотоклуба.

В Бресте "Ночные волки" посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и вместе с представителями Генерального консульства РФ возложили цветы к Вечному огню. Затем они отправились на белорусско-польскую границу.

Смотрите фотоленту "Дороги Победы: "Ночные волки" на Кургане Славы>>

В этом году мотопробег третий по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако единичным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и добраться до Берлина.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Байкеры едут в Германию с ежегодным мотопробегом "Дороги Победы – на Берлин", сегодня они добрались до Бреста.

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