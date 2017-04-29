БРЕСТ, 30 апр — Sputnik. Польские пограничники пропустили участников акции "Дороги Победы — на Берлин": границу прошли девять граждан Евросоюза и один россиянин, передает корреспондент Sputnik.

Лидер российского мотоклуба Александр Залдостанов остался на территории Беларуси. Он передал участнику акции из Словакии флаг Победы, который байкеры привезут в Берлин.

"Европейских "Ночных волков", пропустили через пропускной таможенный пункт пропуска Брест-Тересполь вместе с флагом Победы! На другой стороне границы, "волков" встречало очень много единомышленников, количество которых с каждой минутой стремительно прибавлялось", — отметил президент клуба.

Байкеры выехали из Москвы 27 апреля. За это время они уже проехали Смоленск, Минск, Хатынь, Брест. В планах "Ночных волков" доехать до Берлина, чтобы побывать на могилах советских солдат.