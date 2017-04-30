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Независимые профсоюзы отказались от акции 1 мая
01.05.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Независимые профсоюзы не проведут вечером 1 мая акцию в белорусской столице, сообщили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов (БКДП).
© Sputnik / Виктор Толочко
Профсоюзы подавали заявку в Мингорисполком на проведение шествия от Академии Наук до площади Бангалор, однако столичные власти разрешили лишь митинг в парке Дружбы Народов.
Независимые профсоюзы не согласились с подобным форматом акции и пытались убедить исполком разрешить шествие, однако столичные власти не согласовали это предложение. Сам митинг в парке в БКДП назвали не имеющим смысла, а позже отправили уведомление в Мингорисполком об отказе в проведении акции.
Признали в организации и то, что в случае согласия на митинг в парке Дружбы народов участников было бы немного — людей бы не устраивало место проведения, рамки металлодетекторов и иные условия.
Таким образом, после отказа БКДП провести митинг в День Труда, праздник в Минске отметят лишь члены Федерации профсоюзов Беларуси. Других согласованных акций на 1 мая в столице не планируется.
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Белорусский конгресс демократических профсоюзов отказался от акции из-за того, что городские власти не согласовали шествие по Минску.
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