МИНСК, 1 мая — Sputnik. Независимые профсоюзы не проведут вечером 1 мая акцию в белорусской столице, сообщили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов (БКДП).



© Sputnik / Виктор Толочко Первомай: программа мероприятий на 1 мая в Минске

Профсоюзы подавали заявку в Мингорисполком на проведение шествия от Академии Наук до площади Бангалор, однако столичные власти разрешили лишь митинг в парке Дружбы Народов.

Независимые профсоюзы не согласились с подобным форматом акции и пытались убедить исполком разрешить шествие, однако столичные власти не согласовали это предложение. Сам митинг в парке в БКДП назвали не имеющим смысла, а позже отправили уведомление в Мингорисполком об отказе в проведении акции.

Признали в организации и то, что в случае согласия на митинг в парке Дружбы народов участников было бы немного — людей бы не устраивало место проведения, рамки металлодетекторов и иные условия.

Таким образом, после отказа БКДП провести митинг в День Труда, праздник в Минске отметят лишь члены Федерации профсоюзов Беларуси. Других согласованных акций на 1 мая в столице не планируется.