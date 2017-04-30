﻿ Независимые профсоюзы отказались от акции 1 мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Независимые профсоюзы отказались от акции 1 мая

01.05.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Независимые профсоюзы не проведут вечером 1 мая акцию в белорусской столице, сообщили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов (БКДП).

Независимые профсоюзы отказались от акции 1 мая
© Sputnik / Виктор Толочко
Первомай: программа мероприятий на 1 мая в Минске

Профсоюзы подавали заявку в Мингорисполком на проведение шествия от Академии Наук до площади Бангалор, однако столичные власти разрешили лишь митинг в парке Дружбы Народов.

Независимые профсоюзы не согласились с подобным форматом акции и пытались убедить исполком разрешить шествие, однако столичные власти не согласовали это предложение. Сам митинг в парке в БКДП назвали не имеющим смысла, а позже отправили уведомление в Мингорисполком об отказе в проведении акции.

Признали в организации и то, что в случае согласия на митинг в парке Дружбы народов участников было бы немного — людей бы не устраивало место проведения, рамки металлодетекторов и иные условия.

Таким образом, после отказа БКДП провести митинг в День Труда, праздник в Минске отметят лишь члены Федерации профсоюзов Беларуси. Других согласованных акций на 1 мая в столице не планируется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский конгресс демократических профсоюзов отказался от акции из-за того, что городские власти не согласовали шествие по Минску.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Польские пограничники пропустили "Ночных волков" через границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика