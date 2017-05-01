﻿ Щеткина совершит визит в Ригу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Щеткина совершит визит в Ригу

02.05.2017 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Перспективы расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях будут обсуждены в ходе визита в Ригу заместителя председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианны Щеткиной, сообщил Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.

Визит вице-спикера нижней палаты парламента Беларуси продлится до 4 мая.

Планируется, что в столице Латвии Щеткина проведет переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.

Согласно программе визита, Щеткина проведет встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом.

Также Щеткина посетит предприятие Dzintars, белорусскую школу имени Янки Купалы и санаторий "Белоруссия" в Юрмале.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер верхней палаты белорусского парламента проведет переговоры с парламентариями, чиновниками и посетит предприятие Dzintars.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Оппозиция прошла по центру города с акцией протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика