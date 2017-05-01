|
Щеткина совершит визит в Ригу
02.05.2017 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Перспективы расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях будут обсуждены в ходе визита в Ригу заместителя председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианны Щеткиной, сообщил
Визит вице-спикера нижней палаты парламента Беларуси продлится до 4 мая.
Планируется, что в столице Латвии Щеткина проведет переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.
Согласно программе визита, Щеткина проведет встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом.
Также Щеткина посетит предприятие Dzintars, белорусскую школу имени Янки Купалы и санаторий "Белоруссия" в Юрмале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер верхней палаты белорусского парламента проведет переговоры с парламентариями, чиновниками и посетит предприятие Dzintars.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии