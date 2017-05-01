МИНСК, 2 мая — Sputnik. Перспективы расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях будут обсуждены в ходе визита в Ригу заместителя председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианны Щеткиной, сообщил Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.

Визит вице-спикера нижней палаты парламента Беларуси продлится до 4 мая.

Планируется, что в столице Латвии Щеткина проведет переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.

Согласно программе визита, Щеткина проведет встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом.

Также Щеткина посетит предприятие Dzintars, белорусскую школу имени Янки Купалы и санаторий "Белоруссия" в Юрмале.