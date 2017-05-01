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Лукашенко видит новые возможности участия Беларуси в евроинтеграции

02.05.2017 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что республике открылись новые возможности для более широкого участия в интеграционных процессах в Европе.

Лукашенко видит новые возможности участия Беларуси в евроинтеграции
© Sputnik / Виктор Толочко
Летняя сессия ПА ОБСЕ в Минске: кто приедет и о чем будут говорить?

Во вторник глава государства принял участие в церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, аккредитованными для работы в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

"В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе", — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что с учетом сегодняшней нестабильной обстановки в регионе и беспрецедентных вызовов такая повестка председательства имеет особое значение.

Лукашенко отметил, что в этом году в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ, на которой планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе. По словам президента, для Беларуси это важное и значимое мероприятие.

"Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", — сказал белорусский президент.

По его словам, Беларусь также имеет все возможности для того, чтобы обеспечить своим иностранным партнерам выход на рынок ЕАЭС. Это, считает Лукашенко, повышает привлекательность работы в республике как с точки зрения торговли, так и инвестиций.

"Стремление Беларуси к открытости подтверждается введением в начале 2017 года безвизового режима въезда для граждан 80 стран. За прошедший период такой возможностью воспользовались туристы и предприниматели, в том числе и из тех государств, которые вы представляете. Все это создает основу для активизации делового и человеческого общения", — обратил внимание Лукашенко.

Президент также заметил, что текущий год объявлен в стране Годом науки. Говоря о задачах, которые республика для себя ставит в данной связи, президент отметил, что в Минске рассчитывают по приоритетным направлениям через десять лет войти в число мировых лидеров. Лукашенко выразил надежду, что европейские государства будут готовы оказать помощь в организации научного и студенческого обмена, установлении университетских связей и реализации совместных научно-технических проектов.    

 
Теги: Минск
 
 
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Стремление Минска к открытости подтверждается введением безвизового режима для граждан 80 стран, заявил глава государства.

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