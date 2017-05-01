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Лукашенко видит новые возможности участия Беларуси в евроинтеграции
02.05.2017 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что республике открылись новые возможности для более широкого участия в интеграционных процессах в Европе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник глава государства принял участие в церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, аккредитованными для работы в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
"В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе", — сказал белорусский президент.
Он подчеркнул, что с учетом сегодняшней нестабильной обстановки в регионе и беспрецедентных вызовов такая повестка председательства имеет особое значение.
Лукашенко отметил, что в этом году в Минске пройдет сессия ПА ОБСЕ, на которой планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе. По словам президента, для Беларуси это важное и значимое мероприятие.
"Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", — сказал белорусский президент.
По его словам, Беларусь также имеет все возможности для того, чтобы обеспечить своим иностранным партнерам выход на рынок ЕАЭС. Это, считает Лукашенко, повышает привлекательность работы в республике как с точки зрения торговли, так и инвестиций.
"Стремление Беларуси к открытости подтверждается введением в начале 2017 года
Президент также заметил, что текущий год объявлен в стране
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Стремление Минска к открытости подтверждается введением безвизового режима для граждан 80 стран, заявил глава государства.
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