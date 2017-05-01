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Делегация секретариата ПА ОБСЕ прибудет 2 мая в Минск

02.05.2017 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая – Sputnik. Вопросы готовности Минска принять участников 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу делегации Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в нижней палате белорусского парламента.

Делегация секретариата ПА ОБСЕ прибудет 2 мая в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля, она будет посвящена проблеме укрепления взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

"Представители секретариата ПА ОБСЕ будут находиться в Минске четыре дня. Ожидается, что они прибудут в Беларусь во вторник во второй половине дня. Визит завершится 5 мая", – сообщили в Палате представителей.

Это не первый визит в Минск еврочиновников и европарламентариев, связанный с проведением 26-й сессии ПА ОБСЕ. Как ранее сообщал Sputnik, в середине марта в Минск приезжала и председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, которая подписала с главой нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко соглашение о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ в белорусской столице.

Делегация секретариата ПА ОБСЕ прибудет 2 мая в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в Минске

Муттонен отметила, что в Минск на заседание летней сессии прибудут 700 человек, в том числе 300 депутатов из 60 стран мира.

Ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отмечал, что Беларусь на высоком организационном уровне проведет данное мероприятие. В открытии сессии примет участие глава государства Александр Лукашенко.

Принято решение, что основными площадками, на которых пройдут мероприятия, будут административный комплекс на проспекте Победителей, 14 и "Президент-отель".

Синхронный перевод во время работы сессии будут вести на шести официальных языках ОБСЕ – английском, испанском, итальянском, немецком, французском и русском. Для участников форума предусмотрена культурно-познавательная программа – посещение музея истории Великой Отечественной войны, Мира и Несвижа, а также экскурсии по Минску.

Как сообщили Sputnik информированные источники, в лучших отелях белорусской столицы уже начали бронировать номера для иностранных парламентариев и участников заседания летней сессии ПА ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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Для иностранных парламентариев и участников заседания летней сессии ПА ОБСЕ уже начали бронировать номера в лучших отелях белорусской столицы.

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