МИНСК, 2 мая – Sputnik. Вопросы готовности Минска принять участников 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу делегации Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в нижней палате белорусского парламента.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог: сессия ПА ОБСЕ в Минске – жест вежливости

Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале июля, она будет посвящена проблеме укрепления взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

"Представители секретариата ПА ОБСЕ будут находиться в Минске четыре дня. Ожидается, что они прибудут в Беларусь во вторник во второй половине дня. Визит завершится 5 мая", – сообщили в Палате представителей.

Это не первый визит в Минск еврочиновников и европарламентариев, связанный с проведением 26-й сессии ПА ОБСЕ. Как ранее сообщал Sputnik, в середине марта в Минск приезжала и председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, которая подписала с главой нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко соглашение о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ в белорусской столице.



© Sputnik / Виктор Толочко Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в Минске

Муттонен отметила, что в Минск на заседание летней сессии прибудут 700 человек, в том числе 300 депутатов из 60 стран мира.

Ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отмечал, что Беларусь на высоком организационном уровне проведет данное мероприятие. В открытии сессии примет участие глава государства Александр Лукашенко.

Принято решение, что основными площадками, на которых пройдут мероприятия, будут административный комплекс на проспекте Победителей, 14 и "Президент-отель".

Синхронный перевод во время работы сессии будут вести на шести официальных языках ОБСЕ – английском, испанском, итальянском, немецком, французском и русском. Для участников форума предусмотрена культурно-познавательная программа – посещение музея истории Великой Отечественной войны, Мира и Несвижа, а также экскурсии по Минску.

Как сообщили Sputnik информированные источники, в лучших отелях белорусской столицы уже начали бронировать номера для иностранных парламентариев и участников заседания летней сессии ПА ОБСЕ.