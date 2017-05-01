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Делегация секретариата ПА ОБСЕ прибудет 2 мая в Минск
02.05.2017 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая – Sputnik. Вопросы готовности Минска принять участников 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу делегации Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в нижней палате белорусского парламента.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Представители секретариата ПА ОБСЕ будут находиться в Минске четыре дня. Ожидается, что они прибудут в Беларусь во вторник во второй половине дня. Визит завершится 5 мая", – сообщили в Палате представителей.
Это не первый визит в Минск еврочиновников и европарламентариев, связанный с проведением 26-й сессии ПА ОБСЕ. Как ранее сообщал Sputnik, в середине марта в Минск приезжала и председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, которая подписала с главой нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко соглашение о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ в белорусской столице.
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в Минске
Муттонен отметила, что в Минск на заседание летней сессии прибудут 700 человек, в том числе 300 депутатов из 60 стран мира.
Ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отмечал, что Беларусь на высоком организационном уровне проведет данное мероприятие. В открытии сессии примет участие глава государства Александр Лукашенко.
Принято решение, что основными площадками, на которых пройдут мероприятия, будут административный комплекс на проспекте Победителей, 14 и "Президент-отель".
Синхронный перевод во время работы сессии будут вести на шести официальных языках ОБСЕ – английском, испанском, итальянском, немецком, французском и русском. Для участников форума предусмотрена культурно-познавательная программа – посещение музея истории Великой Отечественной войны, Мира и Несвижа, а также экскурсии по Минску.
Как сообщили Sputnik информированные источники, в лучших отелях белорусской столицы уже начали бронировать номера для иностранных парламентариев и участников заседания летней сессии ПА ОБСЕ.
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Для иностранных парламентариев и участников заседания летней сессии ПА ОБСЕ уже начали бронировать номера в лучших отелях белорусской столицы.
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