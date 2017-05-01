МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты у посла Украины в республике Игоря Кизима и заявил, что готов сделать все необходимое для восстановления мира на Донбассе.

Кизим был назначен послом Украины в Беларуси в феврале этого года указом президента Украины Петра Порошенко. До него послом Украины в Беларуси был Михаил Ежель, которого Порошенко отправил в отставку в мае 2015 года. С тех пор, до прибытия в Минск Кизима, украинская дипмиссия работала без посла, только с временным поверенным, должность которого занимал Валерий Джигун.

"Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас рассчитывать", — сказал Лукашенко, принимая у Кизима верительные грамоты.

Лукашенко также отметил, что Беларусь и Украину объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи.

В конце минувшей недели Кизим вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко. После этого украинский дипломат заявил в эфире государственного телеканала "Беларусь 1", что Минская площадка по урегулированию в Донбассе доказывает свою необходимость, а минские договоренности себя еще не исчерпали.

Он выразил мнение, что "минская площадка "не устраивает, наверное, тех, кто не хочет мира".

Как ранее сообщал Sputnik, посол Украины в Беларуси Михаил Ежель был уволен в мае 2015 года . В Украине он обвиняется в нанесении государству ущерба более чем на 42 миллиона гривен (около 1,6 миллиона долларов) в бытность министром обороны.

В марте прошлого года белорусские и российские СМИ сообщали, что объявленный в розыск в Украине Ежель проживает на территории Беларуси. После завершения дипслужбы он не вернулся в Киев, а вместе с семьей живет в арендованном коттедже под Минском .

Тогда в Генпрокуратуре Беларуси отказались комментировать эту информацию.