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Проблематику смертной казни будут обсуждать в парламенте 3 мая

02.05.2017 15:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Вопросы отмены смертной казни будут обсуждены в Минске в Палате представителей Национального собрания в рамках визит в Минск еврочиновников, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

"3 мая в Палате представителей состоится встреча депутатов с исполнительным директором организации "Проект по вопросам смертной казни", членом экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвезом Джаббаром и генеральным секретарем неправительственной организации "Международная комиссия против смертной казни" (город Мадрид) Асунтой Виво Кавальер", — сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе.

По словам собеседников агентства, на встрече планируется обсудить опыт зарубежных стран в вопросе отмены смертной казни.

Ранее на уровне руководства Палаты представителей заявлялось о том, что Беларусь готова говорить о возможности моратория на смертную казнь, но страна рассчитывает на то, что на нее будут давить извне в принятии этого важного решения.

В частности, спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, встречаясь в Минске с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Беларуси Андреа Ригони, заявил, что РБ открыта к диалогу с Советом Европы по всем вопросам, в том числе и по вопросам смертной казни.

При этом Андрейченко сказал, что на начало 2018 года планируются парламентские слушания по смертной казни. Он также отметил, что Минск рассчитывает на то, что на страну не будут давить извне по этому вопросу.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске заявляют, что страна готова говорить о возможности введения моратория на смертную казнь, но в Минске рассчитывают на то, что не будут давить извне в...

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