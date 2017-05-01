МИНСК, 2 мая — Sputnik. Украинские власти сами отделяют Донбасс с помощью всевозможных блокад, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник российский лидер провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Одним из важных вопросов в диалоге стала ситуация на востоке Украины.

"Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве — первое. Второе — эти территории никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.

Российский лидер отметил, что РФ до сих пор поставляет значительное количество товаров, в частности, энергетических, для украинской промышленности. "Но это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий. Там никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты, просто киевские власти по сути изъяли из оборота национальную украинскую валюту гривну. И в этих республиках, на этих территориях ничего не оставалось людям делать, как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "имея особые хозяйственные связи, он (рубль), конечно, доминирует".

Путин выразил глубокую уверенность, что нынешние киевские власти упустили шанс реализации минских договоренностей по Украине, тем не менее, нужно продолжать прилагать усилия для выполнения данных соглашений. По словам президента, сегодня возможностей реализовать минские соглашения у Киева меньше. "Возможности у верхнего политического эшелона власти (в Киеве) стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации. Но, тем не менее, нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", именно в рамках действующих соглашений", — пояснил он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что новые соглашения по урегулированию на Украине не следует обсуждать, пока до конца не реализованы уже имеющиеся договоренности. "Он работает, этот формат ("нормадский"), если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат, и результат, уверяю вас, немаленький", — сказал Путин.



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Он пояснил, что нужно сделать дополнительно к нынешней работе формата.

"Нужно, в конце концов, добиться, чтобы и представители киевской власти, и представители этих непризнанных республик, чтобы они оказались за одним столом переговоров. Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон", — сказал президент России.

При этом Меркель, комментируя "нормандский формат" отметила, что у Москвы и Запада остаются разные взгляды касательно причин украинского конфликта. "Мы считаем, что украинское правительство пришло к власти демократическим путем, и перед президентом (Петром Порошенко — Sputnik) сейчас ответственность выполнить минские соглашения", — пояснила она.

"Конечно, мы не до конца довольны тем, как идет процесс выполнения (минских соглашений — Sputnik), но мы все-таки находимся в процессе, который предотвращает ухудшение ситуации", — заявила немецкий канцлер.