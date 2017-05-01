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Пожалеют ли иностранные послы, покидая Беларусь?
02.05.2017 17:53 — Новости Политики | БДГ
Лукашенко
Эти требования, а не участие Беларуси в неких межгосударственных площадках само по себе откроет новые возможности.
Сегодня Лукашенко принял верительные грамоты послов Украины, Азербайджана, Армении, Новой Зеландии, Греции, Мальтийского Ордена, Нидерландов, Норвегии, Израиля, Ирана, Бельгии, Руанды.
Европейский вектор глазами Лукашенко
Лукашенко
"Событие для нашей страны, да и для всей Европы важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств", - охарактеризовал Александр Лукашенко предстоящую сессию ОБСЕ.
Белорусский руководитель обещает "зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза".
"Мы всем вам окажем всяческое содействие в осуществлении вашей дипломатической деятельности. Закрытых тем для любого из присутствующих послов в Беларуси нет. Предлагайте - все ваши предложения будут учтены, все ваши пожелания будут исполнены в самый короткий промежуток времени. Я вам желаю только одного: чтобы, спустя некоторое время, уезжая из нашей страны, вы пожалели о том, что уезжаете. Я хочу, чтобы вы стали самыми настоящими сопереживающими людьми, живущими в нашей Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.
Какие возможности открывает председательство в ЦЕИ и сессия ПА ОБСЕ?
- Разговор ни о чем, льется пустая риторика из уст Лукашенко, - считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. – Новые возможности в европейском направлении лежат в традиционных требованиях: улучшении ситуации с демократией, с правами человека, изменении избирательного законодательства. Эти требования, а не участие Беларуси в неких межгосударственных площадках само по себе откроет новые возможности. На дипломатическом уровне Беларусь все пускают в круг европейских организаций, но говорить об открытии новых серьезных возможностей в плане экономики, технического сотрудничества, в реализации совместных проектов говорить пока не приходится.
- Новая волна репрессий говорит о том, что даже же если бы такие возможности и появились, Минск не собирается ими воспользоваться?
- Часто так происходит. Беларуси сейчас предлагается несколько больше, чем она готова освоить в разных направлениях: в энергетике, в экономике, в экологии… Чтобы двигаться вперед, Беларуси нужно делать реформы в этих сферах, к которых правительство не готово и делает ставку на инфраструктурные проекты. «Дайте нам денег», но при этом власти не собираются ничего менять. Такое в ряде случаев просто невозможно.
"Никаких гарантий Украина не получит"
"Нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас рассчитывать", -
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
Игорь Кизим заявил, что "Минск - 2" себя не исчерпал, а минская площадка уже доказала необходимость своего существования.
В свете белорусско-российских военных учений "Запад-2017" официальный Киев больше обеспокоен тем, может ли Минск гарантировать, что Беларусь не превратится в плацдарм для наступления на Украину. Очень похоже, что именно эта проблема стала центральной во время недавней встречи руководителей Беларуси и Украины.
28 апреля президент Украины
А белорусский президент за два дня до того
Между тем в марте посольство Украины в Беларуси вынуждено было
- Никаких гарантий Украина не получит, - уверен директор Центра европейской интеграции Андрей Егоров. – Беларусь никак не может содействовать миру на востоке Украины, поскольку не является субъектом конфликта. Конечно, власти могут инфраструктурно обеспечивать встречи в рамках минских переговоров – вот и все.
- А сам "минский процесс" скорее жив либо мертв?
- Минский процесс с самого начала являлся не очень живым, потому в минском процессе не представлены все стороны конфликта. Поскольку Россия не принимает участия в переговорах, то и формат переговоров является мертворожденным. В существующем формате проблема Донбасса не может быть решена.
- Надо понимать, Киев доволен уже тем, что Минск не принимает прямого участия в агрессии против Украины?
- Киев доволен уже тем, что сладкие речи льются из уст нашего президента, во всяком случае, в большинстве случаев их достаточно. Наверное, можно говорить о наивности украинской стороны.
С другой стороны, взаимная прагматика экономических отношений Беларуси и Украины перевешивает всякие опасения. Я думаю, что успокаиваться на словесных гарантиях нельзя, Украине не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что стратегически в плане безопасности Беларусь может сыграть негативную роль для Украины. Однако об этом сложно говорить, поскольку мы не знаем о реальной степени зависимости Беларуси от России в военно-стратегической сфере.
Фото: president.gov.by
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Лукашенко считает, что председательство Беларуси в Центрально-Европейской открывает новые возможности для более широкого вовлечени
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