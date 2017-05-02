Первомай прошел в этом году под знаком превентивных задержаний, запрета Марша солидарности в Минске и арестов немногочисленных участников несанкционированных акций в регионах. Эксперты и политики говорят о спаде протестов и прогнозируют возможный всплеск активности не раньше осени.

«Марш солидарности», который не состоялся, и о пятой колонне замолвите слово

Оппозиция изначально планировала провести 1 мая совместный «Марш солидарности», причем вполне традиционным маршрутом — от «Академии наук» до площади Бангалор. Тем не менее, разрешения на него получено не было (Мингорисполком разрешил только митинг в парке Дружбы народов), и заявитель — Белорусский конгресс демократических решил отказаться от проведения акции.

Параллельно совместной акции, организаторы которой пытались действовать в рамках законодательства, политик Николай Статкевич заявил о подготовке акции в центре города. Заявку на нее никто не подавал, и в условиях отмены Марша, она осталась единственной возможностью для протеста 1 мая в Минске. Правда, сам Статкевич был превентивно задержан , а участников, похоже, ждут суды. На сегодня арестами в 15 суток наказаны политик Павел Северинец и общественный активист Максим Винянцкий. В озвученных на их процессах протоколах еще около 10-15 имен, что будет с этими людьми пока не понятно.

1 мая в Минске прошли и официальные праздничные мероприятия. Их участники не смогли удержаться от того, чтобы пройтись по оппонентам из демократической оппозиции: по соцсетям прокатилось фото лозунга: «Пятую колонну в пятый угол».

Регионы: белые листы бумаги и превентивные задержания

Наученные опытом с «Маршами нетунеядцев» власти действовали на этот раз в регионах более жестко. Оттуда приходила самая разная информация: обыски и конфискация техники, превентивные задержания и задержания на акциях. Причем, нужно отметить, что ни в одном регионе на этот раз по различным причинам многочисленных акций не было.

Особняком среди региональных акций стоят Гомель и Брест. Первый был единственным городом, где акция была разрешена. Однако, потом что-то пошло не так: и организаторы-заявители запретили использовать на ней символику, в том числе национальные флаги.

«Заявитель прислал к нам своих эмиссаров, которые потребовали не использовать на ней бело-красно-белые флаги. А так как для нас это принципиально, мы приняли решение не участвовать в акции», — рассказал БДГ представитель демократической коалиции Гомеля Владимир Кацора.

Дальше — больше и заместителя председателя ОГП Василия Полякова, который все же пришел на разрешенную акцию и развернул там бело-красно-белый флаг, задержали и арестовали на 15 суток.

В Бресте активисты попытались провести акцию, на которую участники должны были прийти с белыми листами бумаги. Инициатор акции Александр Кабанов был в день акции заблокирован в квартире местного блогера Дмитрия Горбунова, а потом и задержан (суд над ними перенесен и пройдет завтра). А на месте акции были задержаны все несколько ее участников, которые действительно просто стояли и держали пустые листы бумаги. Большинство из них сегодня в судах были оштрафованы.

Весенняя волна протестов всё

«Власти увидели, что протесты идут на спад, снежного кома не будет. В результате страх перед «майданом» и революцией прошел, поэтому в Минске был более либеральный взгляд на события», — объяснил БДГ относительную либеральность действий режима в столице политолог Валерий Карбалевич.

Кроме того, он считает, что не хочется официальному Минску и окончательно портить отношения с Западом, тем более, когда на кону стоят 3,5 млрд кредита, поэтому и решили, что «не стоит всех бить дубинками».

«В регионах же местные чиновники перестраховались, отмены команды «все душить» не было, они ее выполнили. Кроме того, власти были напуганы акциями против Декрета №3 именно в регионах, потому что в Минске количество участников не особо увеличилось, в основном на них ходили активисты оппозиции. А в регионах это были люди, которые раньше политикой не интересовались, это был электорат Лукашенко», — сказал Карбалевич.

Эксперт добавил, что в Минске все же еще есть и СМИ, в том числе иностранные, дипломаты, а регионы — более закрыты, «поэтому в регионах решили сильней придушить».

«Весенняя волна протестов закончилась», — уверен политолог.

Однако, подчеркнул он, ее причины никуда не исчезли: экономическая ситуация лучше не стала.

«Нельзя исключать, что они протесты возобновятся. Причины для протестов могут возникнуть — в том числе это может быть вызвано и неадекватностью властей - поэтому я бы на месте властей не обольщался», — заключил Валерий Карбалевич.

Протесты могут вернуться в октябре

«Власти создали условия для того, чтобы в Минске не прошел санкционированный митинг, который мог быть массовым. При этом, превентивно задержали Статкевич, который был основным организатором несанционированной акции на Октябрьской площади. Власти сделали, и чтобы этот митинг не был массовым», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Таким образом, по его мнению, создавалась картинка, что заявители профсоюзного митинга, поддержанного правоцентристской коалицией, сами отозвали свою заявку, а несанкционированный митинг прошел мирно, и власти не препятствовали его проведению.

«Если не заглядывать за кулисы, власти действовали в тех же рамках, что и полтора года назад, когда практически везде позволяли проводить несанкционированные митинги, а их участников наказывали штрафами. Только сейчас дают еще и сутки ареста», — пояснил эксперт.

Быковский считает, что такие действия могут быть обоснованы внешнеполитическими соображениями: белорусские власти надеются на урегулирование отношений с Западом.

«Скорее всего, акции пойдут на спад, если у них не возникнет чрезвычайных причин. А я не вижу системной работы тех или иных политических сил, которые могли бы организовать протесты. А самостоятельно протест возникают как реакция на ухудшение условий жизни или несправедливость, которая касается большой группы людей», — пояснил политический обозреватель.

Он отметил, что летом власти могут не провоцировать население, кроме того, белорусская экономика пока позволяет сохранить упавший, но не до дна, уровень жизни. «Скорее всего, причин для вспышек социального недовольства летом не должно быть», — считает Быковский.

Эксперт напомнил, что в начале осени, по соцопросам, белорусы обычно довольны властями: кто-то отдохнул, кто-то собрал урожай, пока не нужно платить за отопление. «А если вновь начнется кампания борьбы с «тунеядцами» в начале октября могут возникнуть новые волны протеста», — заключил Павлюк Быковский.

Страх властей перед уличными протестами

«Страх власти перед народными протестами — настолько большой, что реакция на них переходит все разумные пределы. 1 мая это подтвердили превентивные задержаниями активистов по всей Беларуси», — сказал БДГ председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, «людей на улицах все меньше и меньше, но власть делает, чтобы не было даже единичных пикетов, чтобы люди не могли перебороть страх и решить открыто протест».

Политик согласен с экспертами: «протесты пошли на спад, но это не связано с тем, что проблема решена, скорее, наоборот».

«Люди поняли, что власти не могут предложить качественный механизм решения проблемы отсутствия работы и достойных зарплат. На лето они уйдут на огороды, но не исключаю, если за это время проблемы не будут решены, что протесты повторятся осенью или зимой с удвоенной или утроенной силой», — заключил Губаревич.