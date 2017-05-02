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Путин и Трамп обсудили личную встречу в июле

02.05.2017 22:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп высказались за личную встречу в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге (Германия) в июле, сообщили в пресс-службе Кремля.

Во вторник главы государств провели телефонный разговор. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества на международной арене.

"Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

Путин и Трамп условились активизировать "диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".

"Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", — пояснили в Кремле.

Предполагается, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон будут оперативно информировать президентов о достигнутом прогрессе в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Путин призвал своего коллегу "к сдержанности и снижению уровня напряженности". Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге", — сообщили в пресс-службе.

В целом беседа президентов носила деловой и конструктивный характер.

 
Теги: Минск
 
 
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Президенты сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии.

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