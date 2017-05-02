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За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна
02.05.2017 21:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун во вторник был освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Во вторник стало известно, что указом за подписью главы государства Бегун был уволен с занимаемой им должности. "За совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.
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Комментируя задержание Бегуна в марте по подозрению в получении взятки, президент заметил: "Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время".
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