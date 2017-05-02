﻿ За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

02.05.2017 21:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун во вторник был освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Бегун подозревается в получении взятки. В марте о его задержании рассказал лично президент страны во время общения с коллективом предприятий  компании "Кроноспан" в Могилеве. Тогда Лукашенко отметил, что чиновник получил денежное вознаграждение от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. "На месте взяли всех. Светит восемь лет минимум", — сказал тогда президент.

Во вторник стало известно, что указом за подписью главы государства Бегун был уволен с занимаемой им должности. "За совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя задержание Бегуна в марте по подозрению в получении взятки, президент заметил: "Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Путин: Киев сам отделяет Донбасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика