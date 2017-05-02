МИНСК, 2 мая — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун во вторник был освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Бегун подозревается в получении взятки . В марте о его задержании рассказал лично президент страны во время общения с коллективом предприятий компании "Кроноспан" в Могилеве. Тогда Лукашенко отметил, что чиновник получил денежное вознаграждение от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности. "На месте взяли всех. Светит восемь лет минимум", — сказал тогда президент.

Во вторник стало известно, что указом за подписью главы государства Бегун был уволен с занимаемой им должности. "За совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям", — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.