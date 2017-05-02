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Замгенсека ПА ОБСЕ Пайярес прибыл в Минск

03.05.2017 09:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вопросы подготовки Минска к проведению 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу представителей данной организации, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Накануне в Минск прибыла делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ во главе с заместителем генсекретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом. Визит еврочиновников в белорусскую столицу завершится 5 мая.

Замгенсека ПА ОБСЕ Пайярес прибыл в Минск
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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"В Минск с делегацией ПА ОБСЕ встретится с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком, также встречи пройдут с представителями белорусских госорганов, на которых будет обсужден ход подготовки к работе сессии", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ ознакомится с гостиничными и административными комплексами, на базе которых будут проживать и работать участники сессии ПА ОБСЕ, сказали в парламенте.

26-я сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля, ожидается участие 700 человек из почти 60 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Еврочиновники "проинспектируют" минские гостиницы, где будут жить делегаты летней сессии ПА ОБСЕ.

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