МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вопросы подготовки Минска к проведению 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу представителей данной организации, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Накануне в Минск прибыла делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ во главе с заместителем генсекретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом. Визит еврочиновников в белорусскую столицу завершится 5 мая.

"В Минск с делегацией ПА ОБСЕ встретится с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком, также встречи пройдут с представителями белорусских госорганов, на которых будет обсужден ход подготовки к работе сессии", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ ознакомится с гостиничными и административными комплексами, на базе которых будут проживать и работать участники сессии ПА ОБСЕ, сказали в парламенте.

26-я сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля, ожидается участие 700 человек из почти 60 стран мира.