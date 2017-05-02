МИНСК, 3 мая — Sputnik. Заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина перенесла запланированный на 3 мая визит в Латвию на более поздние сроки, сообщили Sputnik в верхней палате белорусского парламента.

Ранее сообщалось, что Щеткина планирует 3-4 мая совершить визит в Латвию для обсуждения перспектив расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях.

"Визит не отменен, а перенесен на более поздние сроки. Его пришлось отложить из-за плотного рабочего графика заместителя председателя Совета республики", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что о новых сроках визита будет сообщено позднее.

Как ранее предусматривалось, в рамках визита в Латвию Щеткина планировала провести переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.

В программе визита вице-спикера также были встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом. Также Щеткина намеревалась побывать на предприятии Dzintars, в белорусской школе имени Янки Купалы и санатории "Белоруссия" в Юрмале.