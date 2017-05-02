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Еврочиновник: для отмены смертной казни в РБ нужна политическая воля

03.05.2017 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Беларусь в будущем придет к отмене смертной казни, для этого нужна и политическая воля, и изменение общественного мнения, заявил исполнительный директор организации "Проект по вопросам смертной казни", член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар, встречаясь в Минске с белорусскими депутатами.

Еврочиновник: для отмены смертной казни в РБ нужна политическая воля
© Sputnik Андрей Стенин
Смертная казнь: уговорит ли ЕС Беларусь отменить "расстрельную статью"

"Нужно когда-то начинать этот процесс", – сказал он.

По мнению Джаббара, очень часто вопросы смертной казни рассматриваются как политические вопросы. "У нас в Великобритании 50 лет назад, когда отменяли смертную казнь, были похожие проблемы, как у вас сейчас", – сказал он.

"Мы пришли к отмене по нескольким моментам – для отмены сметной казни нужна политическая воля. Этот вопрос решался и парламентариями. Второй аспект – по тому, как страна относится к сметной казни, можно судить о ее цивилизационном развитии. Третий аспект – то, как работает институт юстиции в стране", – сказал он.

Есть ошибки правосудия

Политик также отметил, что 50 лет назад в Великобритании 80% населения выступало против отмены смертной казни. Важно, что население потом узнало об ошибках правосудия в вопросах применения смертной казни. "Во всех странах, где применяется смертная казнь, есть ошибки правосудия", – подчеркнул он, добавив, что это может быть и США, и Япония, и какая-нибудь страна в Африке.

По его мнению, в вопросе отмены смертной казни важно работать с населением, также должны играть роль политические лидеры, которые должны повлиять на мнение населения.

Общество не готово?

В свою очередь ряд белорусских депутатов заявили, что страна не готова к обсуждению вопроса смертной казни.

В частности, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Шевцов сказал, что "общество не готово к обсуждению вопросов отмены смертной казни. В частности люди пенсионного возраста более категоричны в этих вопросах, молодежь придерживается другого мнения". Он уверен, что отмена смертной казни в Беларуси "это не вопрос сегодняшнего дня".

Дискуссия в регионах

Как отметил председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Наумович, Беларусь изучает международный опыт в вопросах смертной казни. По его словам, в парламенте создана рабочая группа по проблематике отмены смертной казни. "Мы не ведем агитации, мы предлагаем провести дискуссию в обществе", – сказал парламентарий. Он также рассказал, что повезет эксперта Джаббара и генерального секретаря неправительственной организации "Международная комиссия против смертной казни" (город Мадрид) Асунту Виво Кавальер, которые находятся с визитом в Минске, в регионы, чтобы принять участие в дискуссии по вопросам отмены смертной казни.

Мораторий на расстрел

В свою очередь председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Гуйвик заявила, что Беларусь вплотную подошла к введению моратория на исполнение смертных приговоров. "Может быть, рано говорить об отмене смертной казни, но можно говорить о том, что в Беларуси можно ввести мораторий на исполнение смертных приговоров", – сказала депутат.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском парламенте разделились мнения по поводу смертной казни – часть депутатов считает, что общество еще не готово, некоторые депутаты уверены, что можно...

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