МИНСК, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила королеву Елизавету II распустить парламент в преддверии внеочередных выборов, сообщают в среду мировые информагентства.

Мэй обещала не проводить парламентские выборы до 2020 года, но передумала: в свете тяжелых переговоров с Евросоюзом по Brexit она хочет "сплотить страну". По мнению британского премьера, в этом помогут досрочные выборы, которые назначены на 8 июня.

За месяц до внеочередных выборов Мэй обратилась к британской королеве с просьбой распустить парламент. Согласно действующему британскому законодательству, для роспуска парламента выпускается специальная королевская декларация.

Выбранный 8 июня новый состав британского парламента будет работать в стране во время процесса Brexit — выхода Великобритании из Европейского союза.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Официально эту процедуру королевство запустило 29 марта 2017-го. В то же время, процесс выхода Великобритании из Евросоюза осложнен: по разным заявлениям, за выход из объединения страна должна до ста миллиардов евро, есть также вопросы и в самой процедуре.