МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичус в среду вручил послу Беларуси Александру Королю ответную ноту в связи с нарушением легкомоторного самолета литовско-белорусской границы, сообщила пресс-служба МИД Литвы.

"В ноте (ноте МИД Литвы — Sputnik) отмечается, что легкомоторный самолет в рамках полет находился под контролем гражданских авиационных служб Литвы и Беларуси, был возвращен на территорию Литвы в срочном порядке", — говорится в комментарии МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы также отметили, что по факту нарушения госграницы литовские правоохранительные органы начали досудебное расследование.

Ранее в связи с инцидентом в МИД Беларуси был вызван посол Литвы Андрюс Пулокас, которому была вручена дипломатическая нота.

Легкомоторный самолет нарушил белорусскую границу 19 апреля и углубился на территорию республики примерно на восемь километров. По информации литовской стороны, за штурвалом был гражданин Дании, который рассказывал потенциальному покупателю — литовцу — об особенностях аэроплана и не заметил, как пересек границу.