Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ изучает условия проведения летней сессии, которая состоится 5-9 июля в Минске.

2-5 марта в Беларуси находится делегация ПА ОБСЕ во главе с заместителем генерального секретаря Густаво Пайяресом.

Европейцы обсудят ход подготовки к 26-летней сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске 5-9 июля.

Делегация ПА ОБССЕ встретится с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком, проведет ряд рабочих встреч и посетит гостиничные и административные комплексы, на базе которых будет проводиться летняя сессия ПА ОБСЕ, сообщает БЕЛТА.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", в повестке дня – проблемы терроризма, кибербезопасности, затяжные конфликты, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению соблюдения прав человека.

Беларусь больше не изгой?

Беларусь, мягко говоря, не является примерным членом ПА ОБСЕ. Более того, ни одна избирательная кампания за последние годы не признана соответствующей стандартам ОБСЕ. Так почему Организация избрала местом проведения летней сессии именно Минск?

Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб видит только одну причину – приблизить Беларусь к Европе.

- Возможно, хотят приблизить Беларусь к Европе? Сессия ПА ОБСЕ должна показать, что и демократия склонна смотреть на Беларусь более добродушно. Если честно, других оснований я не вижу.

- Получит ли официальный Минск дивиденды от проведения летней сессии ПА ОБСЕ?

- После сессии Беларусь покажется не такой уже авторитарной страной. Однако ОБСЕ не пойдет на поводу у Лукашенко, чтобы строить исключительно экономические отношения без учета политики. Сама сессия – уже политическое событие, и по-другому и быть не может, - считает Мечислав Гриб.

"Политическое обмывание милицейских сапог"

Более жестко позицию ПА ОБСЕ критикует доктор политических наук Павел Усов.

- Проведение сессии ОБСЕ в Минске - это очередной пример того, что данная организация не соответствует декларируемым целям и задачам. С учетом того, что в 2010 году пост действующего председателя был предоставлен Казахстану, подобные сессии могут проходить даже в Северной Корее. Никакие доводы, связанные с тем, что основным мотивом проведения сессии являются события в Украине, не позволяют игнорировать факт репрессий в Беларуси и попрание прав и свобод граждан страны.

Поэтому действия ОБСЕ выглядят как политическое обмывание милицейский сапог, которыми белорусские власти давят своих граждан. Я не представляю, какие аспекты безопасности может решить ОБСЕ, если она сотрудничает с режимом, который является прямой угрозой для своих граждан и для страны.

Конечно же, такой глубокий поклон в сторону Лукашенко является результатом все того же слепого, бездумного заигрывания Запада с Лукашенко, основанного на иллюзии того, что Лукашенко стал противником Москвы, хотя все факты и последние события (встреча с Путиным) говорят об обратном.

Но, увы, западные политики скорее поверят в сладкую ложь, чем будут ясно и адекватно оценивать ситуацию в Беларуси и ее геополитическое положение. Ведь как можно игнорировать факт проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" и то, что Россия строит у границ ЕС (Польши и Литвы) атомную станцию в закрытом режиме без должного контроля международного сообщества!?

И без того очевидно, что ОБСЕ не в состоянии повлиять на разрешение конфликта в Украине, а вся ее деятельность в итоге сводится к имитации.

- Какие политические дивиденды может получить белорусская власть?

- Белорусский режим получает реальные политические дивиденды. Прежде всего, в Европе и США вряд ли в ближайшее время будет поднят вопрос о возвращении санкций, даже если Лукашенко пересажает всех оппозиционеров в стране (что в принципе развязывает ему руки в действиях против протестного населения). Во-вторых, Европа будет вынуждена игнорировать все заявления и факты о репрессиях в Беларуси, так как не может в очередной раз показать, в какую грязную и зловонную лужу она села в отношениях с Лукашенко.

Однако, что хуже всего, в своем желании сохранить "золотой миф" о Лукашенко как "гаранте независимости" Запад перестанет замечать, как эта независимость будет погребена под руинами сотрудничества с режимом Лукашенко, - считает Павел Усов.

К слову, официальный Минск продвигает бывшую заместителя министра иностранных дел Елену Купчину на пост генерального секретаря ОБСЕ. Аналитики сходятся во мнении, что Беларусь не имеет ни малейшего шанса возглавить международную организацию, хотя Россия и поддержала белорусскую кандидатуру.