МИНСК, 3 мая – Sputnik. Главным итогом прошедших в среду в Сочи переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали договоренности о снятии ограничений, мешающих торговому и инвестиционному обменам между странами, – предполагается, что результаты данных договоренностей появятся в ближайшие дни.



© Sputnik Сергей Мальгавко Турция и Россия договорились о поставках С-400

Повестка дня переговоров Путина и Эрдогана традиционно включала и международную проблематику, а именно урегулирование в Сирии. Российский и турецкий лидеры обсудили создание зон безопасности, проходящий в настоящее время очередной раунд переговоров в Астане и подтвердили намерение продолжить обсуждение данной темы.

Восстановительный период завершен

В ходе встречи лидеры двух стран подтвердили настрой на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества. На итоговой пресс-конференции российский президент констатировал, что восстановительный период в российско-турецких отношениях завершен, Москва и Анкара возвращаются к нормальному партнерству.

Особое внимание на переговорах, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере.

"Особое внимание уделили взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты", — сказал Путин, отметив, что сторонам удалось прекратить падение взаимной торговли.

Российский президент также не исключил, что Москва предоставит возможность облегченного въезда в РФ для турецких специалистов.

В ходе переговоров обсуждались и различные аспекты военно-технического сотрудничества. Как сообщил по итогам переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, затрагивалась и тема поставок в Турцию зенитного ракетного комплекса С-400.

"Затрагивалась, как и другие вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Обсуждение шло в позитивном ключе", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема поставок Турции С-400.

Резолюция по Сирии: вето РФ в Совете безопасности ООН и реакция стран Запада>>

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:50 / 12.02Mb / просмотров видео: 2274) RUPTLY © RUPTLY. Россия в СБ ООН заблокировала проект резолюции по Сирии

В свою очередь Эрдоган сообщил, что результаты прошедших переговоров с его российским коллегой "будут видны" уже через несколько дней.

"Наши экономические команды часто встречаются в Москве и в Анкаре. Они проявляют большие усилия для устранения препятствий по пути развития торговых и экономических отношений. Верю, что в ближайшие дни мы увидим результаты этих работ. Проекты "Турецкого потока" и атомной электростанции "Аккую" продолжаются в своем русле", — сказал турецкий лидер.

Снятие ограничений

Позднее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что договоренности с Турцией включают снятие ограничений по зерну.

"Мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения с обеих сторон снимаются… Договоренности включают и зерно, естественно. Снимаются все ограничения одновременно. Надеемся, что это займет несколько дней", – сказал Дворкович.

Отмена Турцией ограничений на импорт российской сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, является позитивным событием для России, поскольку позволит снять излишки зерна с рынка. Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что Турция с середины марта до конца июня могла бы закупить 500-600 тысяч тонн пшеницы.

Зоны деэскалации в Сирии

В ходе переговоров также обсуждалась ближневосточная проблематика, в частности, сирийское урегулирование, и на пресс-конференции главы двух стран также подробно остановились на этой теме.

Путин и Трамп обсудили личную встречу в июле: президенты сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии>>

Как сообщил президент РФ, Россия провела предварительные консультации с Дамаском и Тегераном по зонам деэскалации в Сирии.

"Предварительно Россия провела консультации и с Дамаском, и с Тегераном. Мы все исходим из того, что нужно создавать такие механизмы, которые гарантировали бы прекращение кровопролития. И создали бы условия для начала политического диалога", — заявил Путин.

По мнению российского президента, создание зон безопасности в Сирии укрепит режим прекращения огня.

В то же время, отметил российский президент, борьба с террористами в Сирии продолжится, несмотря на создание зон безопасности. Говоря о борьбе с террористической угрозой в целом, российский президент отметил, что Москве и Анкаре нужно улучшить взаимодействие спецслужб.

Комментируя проходящие в Астане переговоры по сирийскому урегулированию, лидеры двух стран выразили надежду, что участники конфликта в Сирии, которые собрались в столице Казахстана, примут окончательное решение о создании зон безопасности.

Турецкий лидер, в свою очередь, отметил, что некоторые участники конфликта в Сирии саботируют переговоры.

"Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что Анкара не допустит образования формирований, угрожающих нацбезопасности Турции, на южных границах страны. "Искоренение террористических организаций является нашей общей ответственностью. Мы не допустим образования на наших южных границах вражеских образований, которые будут угрожать нашей территориальной целостности и безопасности нашей страны", — сказал Эрдоган.

Лидеры двух стран подтвердили намерение продолжить переговоры для разрешения сирийского конфликта.



© Sputnik Сергей Мамонтов Асад назвал провокацией сообщения о химатаке в Идлибе

Зашла речь и о применении химического оружия в Сирии. Эрдоган заявил, что Москва и Анкара выступают за наказание виновных в инциденте с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. "Такое варварское нападение (на Хан-Шейхун — Sputnik) не должно остаться безнаказанным, сегодня с господином Путиным мы пришли к согласию, что совершившие нападение должны получить наказание", — заявил Эрдоган по итогам переговоров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Кадры взрыва рядом с аэропортом Дамаска появились в сети>>

Читайте также:

Власти Турции заблокировали доступ к "Википедии" . Это решение было принято Советом по информационным технологиям и связи в соответствии с законом 5651.

. Это решение было принято Советом по информационным технологиям и связи в соответствии с законом 5651. Турция и Россия договорились о поставках С-400 . Также ведутся переговоры по совместному производству и цене. Анкара хотела купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение, заявил глава МИД Турции.

. Также ведутся переговоры по совместному производству и цене. Анкара хотела купить системы ПРО НАТО, но, к сожалению, они не вошли в наше положение, заявил глава МИД Турции. Турция выбрала меня : интервью с белоруской, отучившейся в университете в Анкаре.

: интервью с белоруской, отучившейся в университете в Анкаре. Отдыхающих в Турции больше волнует погода, чем референдум . Предположив, что превращение Турции из светского государства в религиозное, предрекаемое рядом политологов, повлияет на туристические предпочтения белорусов, корреспондент Sputnik побеседовала с представителями турбизнеса и простыми любителями Стамбула и/или Анталии.