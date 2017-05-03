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Посол Франции вызван в МИД Беларуси по инциденту с хоккейной сборной

04.05.2017 10:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс вызван в министерство иностранных дел в Беларуси в связи с обыском белорусской хоккейной сборной в Париже.

Хоккеистов Беларуси, тренеров и врачей тщательно досмотрели накануне сотрудники правоохранительных органов на вокзале во французской столице, куда команда прибыла из Бордо на чемпионат мира по хоккею.

"В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канесс вызван в министерство иностранных дел", — сообщил МИД в своем официальном аккаунте в Twitter. 

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