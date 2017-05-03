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Макрон победил Ле Пен на последних дебатах

04.05.2017 10:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил главу "Национального фронта" Марин Ле Пен в ходе последних предвыборных дебатов на национальном телевидении.

Макрон победил Ле Пен на последних дебатах
© Sputnik Кристина Афанасьева
Ле Пен не разочарована результатами первого тура выборов

Дебаты проходили накануне по телеканалу France 2. В ходе них Макрон и Ле Пен активно нападали друг на друга по всем вопросам: от борьбы с терроризмом и до сотрудничества с Россией.

По результатам дебатов, более 60% французов решили поддержать Макрона. У Марин Ле Пен, в зависимости от опросной службы, от 30% до 35% поддержки. Второй тур президентских выборов во Франции состоится уже 7 мая.

Кандидаты в президенты Франции противостоят друг другу по целому ряду вопросов: от членства в Евросоюзе до развития национальной культуры и сотрудничества с Россией. Так, Макрон заявляет о необходимости четко придерживаться ранее заданной политики Франции в отношении РФ, а Ле Пен подчеркивает: Россия ничего плохого не сделала пятой республике, и с ней необходимо сотрудничать.

Называла Ле Пен своего соперника и "вторым Олландом" — имея в виду схожую программу действующего президента Франции и потенциального. К слову, сам Олланд стал президентом с самым низким рейтингом электоральной поддержки за историю пятой республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Судя по опросам общественного мнения, во втором туре президентских выборов Франции Макрон наберет порядка 60% голосов.

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