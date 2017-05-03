МИНСК, 4 мая — Sputnik. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил главу "Национального фронта" Марин Ле Пен в ходе последних предвыборных дебатов на национальном телевидении.



© Sputnik Кристина Афанасьева Ле Пен не разочарована результатами первого тура выборов

Дебаты проходили накануне по телеканалу France 2. В ходе них Макрон и Ле Пен активно нападали друг на друга по всем вопросам: от борьбы с терроризмом и до сотрудничества с Россией.

По результатам дебатов, более 60% французов решили поддержать Макрона. У Марин Ле Пен, в зависимости от опросной службы, от 30% до 35% поддержки. Второй тур президентских выборов во Франции состоится уже 7 мая.

Кандидаты в президенты Франции противостоят друг другу по целому ряду вопросов: от членства в Евросоюзе до развития национальной культуры и сотрудничества с Россией. Так, Макрон заявляет о необходимости четко придерживаться ранее заданной политики Франции в отношении РФ, а Ле Пен подчеркивает: Россия ничего плохого не сделала пятой республике, и с ней необходимо сотрудничать.

Называла Ле Пен своего соперника и "вторым Олландом" — имея в виду схожую программу действующего президента Франции и потенциального. К слову, сам Олланд стал президентом с самым низким рейтингом электоральной поддержки за историю пятой республики.