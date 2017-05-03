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Лукашенко в середине мая посетит Пекин

04.05.2017 11:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в середине мая посетить Пекин для участия в саммите "Один пояс и один путь", сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко в середине мая посетит Пекин
© AFP/
Шелковый вектор

Об этом глава государства рассказал в четверг китайским журналистам – участникам пресс-тура в Беларусь.

"Данный пресс-тур организован специально накануне саммита "Один пояс и один путь", в котором примет участие и Беларусь. На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул значимость предстоящего китайского форума, который, по его мнению, является историческим и может перекроить экономическую карту мира: по итогам встреч в его рамках могут появиться новые точки роста мировой экономики.

"Вы уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути. Ведь неслучайно Си Цзиньпин назвал его жемчужиной этого масштабного проекта", – сказал Лукашенко.

Предполагается, что во время визита президента в Китай состоится его встреча с Председателем КНР. 

В ходе этой встречи будут обсуждены в том числе двусторонние отношения. "Темы, которые важны для продвижения нашего взаимодействия в самых разных сферах – торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах", – отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси планирует принять участие в саммите "Один пояс и один путь", где, по словам главы государства, будут обсуждаться глобальные вопросы.

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