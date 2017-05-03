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Лукашенко: Беларусь ждет от отношений с КНР еще больших результатов

04.05.2017 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Нынешний год должен стать переломным в двусторонних отношениях Беларуси и Китая, при этом в Минске ожидают от них еще большей результативности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью китайским СМИ.

Лукашенко: Беларусь ждет от отношений с КНР еще больших результатов
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко в середине мая посетит Пекин

Президент отметил, что оба государства реализовали десятки инвестпроектов в энергетике и строительной отрасли, сейчас идет создание Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". В гуманитарной сфере Минск и Пекин обмениваются студентами, сотрудничают в научной сфере, развивают туризм.

"Тем не менее считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях", — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларусь организован специально накануне саммита "Один пояс и один путь", в котором примет участие и Беларусь. Он также заметил, что китайские журналисты побывали в строящемся индустриальном парке.

Лукашенко: Беларусь ждет от отношений с КНР еще больших результатов
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: дружба с Пекином подтянет нашу экономику до высот Китая

"Беларусь ждет от отношений с Китаем еще больше результативности", — сказал президент, уточнив, что, прежде всего, речь идет об экономике, в частности, о развитии Китайско-Белорусского индустриального парка.

Глава государства также выразил мнение, что Беларусь на европейском пространстве является самой близкой для Китая страной.

"Мировая экономика и политика стали, к сожалению, непредсказуемыми. Но вопреки мировым вызовам Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные межгосударственные связи — отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Это касается экономики и развития парка "Великий камень". Этот год должен стать переломным в белорусско-китайских отношениях, убежден президент.

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